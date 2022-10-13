Названо фрукти, які категорично не можна давати домашнім тваринам

Фрукти - важлива та невід'ємна частина раціону домашніх тварин. Навіть якщо тварина харчується кормом, фрукти можна давати в якості смаколика. Однак, деякі фрукти можуть нашкодити собаці.

Про це розповіла ветеринар та зоопсихолог Лілія Лободіна в Instagram.

Зокрема, фрукти є джерелом клітковини, вітамінів та мікроелементів. Домашнім тваринам можна давати такі фрукти: Яблуко - можна давати у свіжому, запеченому та сушеному вигляді. Воно містить клітковину, пектин, вітаміни А, В та С. Регулює роботу ШКТ, очищує судини та оздоровлює порожнину рота;

Доступна норма - 1-2 шматочки;

Груша - містить пектин, клітковину. Сприяє моториці ШКТ. Можна давати 2-3 шматочки;

Персик та абрикос - багаті вітаміном А. Тварині можна 1-3 шматочки;

Банан – містить клітковину, крохмаль та вітамін К. Одноразово можна 1-2 шматочки;

Ананас - містить клітковину, антиоксиданти, вітаміни, Ca, Mg, Fe. В день 2-3 шматочки;

Ківі - містить клітковину, вітаміни А та К;

Диня - покращує зір, нормалізує роботу ШКТ і має протизапальну дію. В день тільки 1 шматочок;

Кавун - на 90% складається з води. Допомагає впоратися зі зневодненням. Можна дати 1 шматочок без кісточок;

Ожина та аґрус - містять антиоксиданти, клітковину, вітаміни А, С, К. Норма - 2-3 ягоди;

Лохина та чорниця - мають антиоксидантні властивості і підтримують зоровий апарат. Тварині можна - 2-3 ягоди;

Полуниця - містить вітаміни B1 і B6, що підтримують м'язи. Можна тільки 1 ягоду вдень. Однак, не всі фрукти та ягоди так само корисні для собак, як і для людей. Частина з них викликають алергію, проблеми з травленням і навіть сильне отруєння, що може навіть призвести до смерті. У такий перелік входить: Вишні - у кісточці міститься токсичний ціанід, який може призвести до летального наслідку;

Цитрусові (апельсини, мандарини, грейпфрут, лимон, лайм) - токсичні для улюбленців. Вони містять лимонну кислоту в різних кількостях, що може спричинити розлад шлунку, діарею, блювоту та пригнічення нервової системи;

Виноград та родзинки - здатні викликати діарею, блювоту і млявість. Вони можуть призвести до гострої ниркової та печінкової недостатності;

Авокадо - містить токсичну речовину персин, яка може спричинити гостру серцеву недостатність.