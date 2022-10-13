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Названы фрукты, которые категорически нельзя давать домашним животным

Какие фрукты нельзя давать домашним животным (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Фрукты - важная и неотъемлемая часть рациона домашних животных. Даже если животное питается кормом, фрукты можно давать в качестве вкусности. Однако некоторые фрукты могут навредить собаке.

Об этом рассказала ветеринар и зоопсихолог Лилия Лободина в Instagram.

В частности, фрукты являются источником клетчатки, витаминов и микроэлементов.

Домашним животным можно давать следующие фрукты:

  • Яблоко - можно давать в свежем, запеченном и сушеном виде. Оно содержит клетчатку, пектин, витамины А, В и С. Регулирует работу ЖКТ, очищает сосуды и оздоравливает полость рта;
  • Доступная норма - 1-2 кусочка;
  • Груша - содержит пектин, клетчатку. Способствует моторике ЖКТ. Можно давать 2-3 кусочка;
  • Персик и абрикос - богаты витамином А. Животному можно 1-3 кусочка;
  • Банан содержит клетчатку, крахмал и витамин К. Однократно можно 1-2 кусочка;
  • Ананас - содержит клетчатку, антиоксиданты, витамины, Ca, Mg, Fe. В день 2-3 кусочка;
  • Киви - содержит клетчатку, витамины А и К;
  • Дыня - улучшает зрение, нормализует работу ЖКТ и оказывает противовоспалительное действие. В день только 1 кусочек;
  • Арбуз - на 90% состоит из воды. Помогает справиться с обезвоживанием. Можно дать 1 кусочек без косточек;
  • Ежевика и крыжовник - содержат антиоксиданты, клетчатку, витамины А, С, К. Норма - 2-3 ягоды;
  • Голубика и черника - обладают антиоксидантными свойствами и поддерживают зрительный аппарат. Животному можно - 2-3 ягоды;
  • Клубника - содержит витамины B1 и B6, поддерживающие мышцы. Можно только 1 ягоду днем.

Однако не все фрукты и ягоды также полезны для собак, как и для людей. Часть из них вызывают аллергию, проблемы с пищеварением и даже сильное отравление, что может привести даже к смерти. В такой список входит:

  • Вишни - в косточке содержится токсический цианид, который может привести к летальному исходу;
  • Цитрусовые (апельсины, мандарины, грейпфрут, лимон и лайм) – токсичны для любимцев. Они содержат лимонную кислоту в различных количествах, что может вызвать расстройство желудка, диарею, рвоту и угнетение нервной системы;
  • Виноград и изюм - способны вызвать диарею, рвоту и вялость. Они могут привести к острой почечной и печеночной недостаточности;
  • Авокадо - содержит токсическое вещество персин, которое может вызвать острую сердечную недостаточность.

Ранее мы сообщали, какие продукты категорически нельзя давать домашним животным.

Также мы писали, что поможет избавиться от шерсти любимца в квартире.

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