Названы фрукты, которые категорически нельзя давать домашним животным

Фрукты - важная и неотъемлемая часть рациона домашних животных. Даже если животное питается кормом, фрукты можно давать в качестве вкусности. Однако некоторые фрукты могут навредить собаке.
Об этом рассказала ветеринар и зоопсихолог Лилия Лободина в Instagram.
В частности, фрукты являются источником клетчатки, витаминов и микроэлементов.
Домашним животным можно давать следующие фрукты:
Яблоко - можно давать в свежем, запеченном и сушеном виде. Оно содержит клетчатку, пектин, витамины А, В и С. Регулирует работу ЖКТ, очищает сосуды и оздоравливает полость рта;
Доступная норма - 1-2 кусочка;
Груша - содержит пектин, клетчатку. Способствует моторике ЖКТ. Можно давать 2-3 кусочка;
Персик и абрикос - богаты витамином А. Животному можно 1-3 кусочка;
Банан содержит клетчатку, крахмал и витамин К. Однократно можно 1-2 кусочка;
Ананас - содержит клетчатку, антиоксиданты, витамины, Ca, Mg, Fe. В день 2-3 кусочка;
Киви - содержит клетчатку, витамины А и К;
Дыня - улучшает зрение, нормализует работу ЖКТ и оказывает противовоспалительное действие. В день только 1 кусочек;
Арбуз - на 90% состоит из воды. Помогает справиться с обезвоживанием. Можно дать 1 кусочек без косточек;
Ежевика и крыжовник - содержат антиоксиданты, клетчатку, витамины А, С, К. Норма - 2-3 ягоды;
Голубика и черника - обладают антиоксидантными свойствами и поддерживают зрительный аппарат. Животному можно - 2-3 ягоды;
Клубника - содержит витамины B1 и B6, поддерживающие мышцы. Можно только 1 ягоду днем.
Однако не все фрукты и ягоды также полезны для собак, как и для людей. Часть из них вызывают аллергию, проблемы с пищеварением и даже сильное отравление, что может привести даже к смерти. В такой список входит:
Вишни - в косточке содержится токсический цианид, который может привести к летальному исходу;
Цитрусовые (апельсины, мандарины, грейпфрут, лимон и лайм) – токсичны для любимцев. Они содержат лимонную кислоту в различных количествах, что может вызвать расстройство желудка, диарею, рвоту и угнетение нервной системы;
Виноград и изюм - способны вызвать диарею, рвоту и вялость. Они могут привести к острой почечной и печеночной недостаточности;
Авокадо - содержит токсическое вещество персин, которое может вызвать острую сердечную недостаточность.