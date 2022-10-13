Названы фрукты, которые категорически нельзя давать домашним животным

Фрукты - важная и неотъемлемая часть рациона домашних животных. Даже если животное питается кормом, фрукты можно давать в качестве вкусности. Однако некоторые фрукты могут навредить собаке.

В частности, фрукты являются источником клетчатки, витаминов и микроэлементов.

Домашним животным можно давать следующие фрукты:

Яблоко - можно давать в свежем, запеченном и сушеном виде. Оно содержит клетчатку, пектин, витамины А, В и С. Регулирует работу ЖКТ, очищает сосуды и оздоравливает полость рта;

Доступная норма - 1-2 кусочка;

Груша - содержит пектин, клетчатку. Способствует моторике ЖКТ. Можно давать 2-3 кусочка;

Персик и абрикос - богаты витамином А. Животному можно 1-3 кусочка;

Банан содержит клетчатку, крахмал и витамин К. Однократно можно 1-2 кусочка;

Ананас - содержит клетчатку, антиоксиданты, витамины, Ca, Mg, Fe. В день 2-3 кусочка;

Киви - содержит клетчатку, витамины А и К;

Дыня - улучшает зрение, нормализует работу ЖКТ и оказывает противовоспалительное действие. В день только 1 кусочек;

Арбуз - на 90% состоит из воды. Помогает справиться с обезвоживанием. Можно дать 1 кусочек без косточек;

Ежевика и крыжовник - содержат антиоксиданты, клетчатку, витамины А, С, К. Норма - 2-3 ягоды;

Голубика и черника - обладают антиоксидантными свойствами и поддерживают зрительный аппарат. Животному можно - 2-3 ягоды;

Клубника - содержит витамины B1 и B6, поддерживающие мышцы. Можно только 1 ягоду днем.

Однако не все фрукты и ягоды также полезны для собак, как и для людей. Часть из них вызывают аллергию, проблемы с пищеварением и даже сильное отравление, что может привести даже к смерти. В такой список входит: