Названо дати відкриття ZARA в Києві та Львові

Дати відкриття магазинів ZARA у Києві та Львові стали відомі після повідомлення про те, що мережа повертається в Україну.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, коли саме українці зможуть відвідати улюблені магазини.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Inditex, Google maps.
В українській столиці низка магазинів ZARA можуть відкритися вже 3-5 квітня.
Згідно з інформацією, оприлюдненою в Google maps, 3 квітня можуть відкритися магазини за адресами:
На кілька днів пізніше - 5 квітня - заплановане відкриття магазинів ZARA за адресами:
Магазини ZARA у Києві (скріншот: google.com/maps)
Водночас у Львові магазини цієї мережі відкриються дещо пізніше - 11 квітня.
Згідно з інформацією, оприлюдненою в Google maps, в цей день можуть відкритися два магазини ZARA за адресами:
Магазини ZARA у Львові (скріншот: google.com/maps)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи повернеться до роботи "центральний" магазин ZARA на Хрещатику.
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