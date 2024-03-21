Названы даты открытия ZARA в Киеве и Львове

Даты открытия магазинов ZARA в Киеве и Львове стали известны после сообщения о том, что сеть возвращается в Украину.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда именно украинцы смогут посетить любимые магазины.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Inditex, Google maps.
В украинской столице ряд магазинов ZARA могут открыться уже 3-5 апреля.
Согласно информации, обнародованной в Google maps, 3 апреля могут открыться магазины по адресам:
Несколькими днями позже - 5 апреля - запланировано открытие магазинов ZARA по адресам:
Магазины ZARA в Киеве (скриншот: google.com/maps)
В то же время во Львове магазины этой сети откроются несколько позже - 11 апреля.
Согласно информации, обнародованной в Google maps, в этот день могут открыться два магазина ZARA по адресам:
Магазины ZARA во Львове (скриншот: google.com/maps)
Напомним, ранее мы рассказывали, вернется ли к работе "центральный" магазин ZARA на Крещатике.
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