Названы даты открытия ZARA в Киеве и Львове

Открытие ZARA в Киеве

В украинской столице ряд магазинов ZARA могут открыться уже 3-5 апреля.

Согласно информации, обнародованной в Google maps, 3 апреля могут открыться магазины по адресам:

Большая Окружная улица, 1, Киев, 08130

Днепровская набережная, 12, Киев, 03081

Оболонский проспект, 1Б, Киев, 04205

Несколькими днями позже - 5 апреля - запланировано открытие магазинов ZARA по адресам:

SKY MALL, проспект Романа Шухевича, 2T, Киев, 02000

улица Берковецкая, 6Д, Киев, 04128

Магазины ZARA в Киеве (скриншот: google.com/maps)

Открытие ZARA во Львове

В то же время во Львове магазины этой сети откроются несколько позже - 11 апреля.

Согласно информации, обнародованной в Google maps, в этот день могут открыться два магазина ZARA по адресам:

улица Под Дубом, 7Б, Львов, Львовская область, 79000

улица Стрыйская, 30, Сокольники, Львовская область, 81130

Магазины ZARA во Львове (скриншот: google.com/maps)