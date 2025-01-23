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Названо чай, у якому кальцію у 22 рази більше, ніж у молоці

Який чай містить більше кальцію, ніж молоко (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Чай з листя чорної шовковиці містить численні переваги для здоров’я. Він відомий через високий вміст кальцію, якого більше навіть ніж у молоці.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Чим корисний чай

Великий вміст кальцію

Молочні продукти та певна риба, як-от лосось, форель і тунець, справді є природними джерелами кальцію. Однак менш відомі продукти можуть замінити ці традиційні джерела/

Листя рослини має протизапальну, антисептичну, кровотворну, відхаркувальну, сечогінну, протидіабетичну, ранозагоювальну та загальнозміцнювальну дію.

Чай із листя шовковиці п’ють для полегшення симптомів менопаузи, а також для нормалізації жирового і вуглеводного обміну. Він допомагає знизити рівень холестерину і цукру в крові.

Регулярне споживання сприяє нормалізації артеріального тиску, розріджує кров.

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