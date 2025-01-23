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Назван чай, в котором кальция в 22 раза больше, чем в молоке

Какой чай содержит больше кальция, чем молоко (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чай из листьев черной шелковицы содержит многочисленные преимущества для здоровья. Он известен из-за высокого содержания кальция, которого больше даже чем в молоке.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Чем полезен чай

Большое содержание кальция

Молочные продукты и определенная рыба, например лосось, форель и тунец, действительно являются естественными источниками кальция. Однако менее известные продукты могут заменить эти традиционные источники/

Листья растения обладает противовоспалительным, антисептическим, кроветворным, отхаркивающим, мочегонным, противодиабетическим, ранозаживляющим и общеукрепляющим действием.

Чай из листьев шелковицы пьют для облегчения симптомов менопаузы, а также для нормализации жирового и углеводного обмена. Он помогает снизить уровень холестерина и сахара в крови.

Регулярное потребление способствует нормализации артериального давления, разжижает кровь.

 

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