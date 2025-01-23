Назван чай, в котором кальция в 22 раза больше, чем в молоке

Чем полезен чай

Большое содержание кальция

Молочные продукты и определенная рыба, например лосось, форель и тунец, действительно являются естественными источниками кальция. Однако менее известные продукты могут заменить эти традиционные источники/

Листья растения обладает противовоспалительным, антисептическим, кроветворным, отхаркивающим, мочегонным, противодиабетическим, ранозаживляющим и общеукрепляющим действием.

Чай из листьев шелковицы пьют для облегчения симптомов менопаузы, а также для нормализации жирового и углеводного обмена. Он помогает снизить уровень холестерина и сахара в крови.

Регулярное потребление способствует нормализации артериального давления, разжижает кровь.