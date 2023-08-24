Названо частини тіла, які ростуть все життя

Ніс та вуха

За словами фахівця, мова йде про ніс та вуха. Швидкість росту сягає 0,22 мм на рік.

Точної відповіді на питання, чому ростуть вуха і ніс - немає.

Існує гіпотеза, що зростання цих частин тіла обумовлене тим, що їх формує хрящова тканина, яка зберігає здатність рости через те, що не костеніє.

Обличчя

Додамо, що обличчя теж може росте протягом усього життя. У чоловіків обличчя збільшується, оскільки через постійний вплив тестостерону з віком збільшуються лицьові кістки. На обличчя жінки впливають гормони, що виробляються під час вагітності.

Серце і нирки

Ці органи тіла ростуть, як правило, у зв'язку із захворюваннями. Наприклад, серце стає більше на тлі гіпертонії, а нирки і наднирники - при втраті парного органу.

Який орган ніколи не мерзне

Очі ніколи не мерзнуть, бо в них відсутні нервові закінчення, чутливі до холоду (терморецептори).

Рідина, яка зволожує око - це не чиста вода, вона містить солі. А у солоної води точка замерзання нижче, ніж у чистої води. Висока концентрація солей в сльозі дозволяє їй не замерзати навіть при -32 ° C.

Очі рясно забезпечені кровоносними капілярами, і при зниженні температури кровотік в них посилюється, приносячи до очей додаткове тепло і не дозволяючи їм замерзнути.

Цікаві факти про організм

Близько 20% повітря, що вдихається людиною, йде на забезпечення роботи мозку. Також мозок людини активніше функціонує вночі, ніж вдень.

Доросла людина щодня робить близько 23 000 вдихів.

Нервові імпульси в людському мозку передаються зі швидкістю близько 270 км/ч.

Також найніжніший і найчутливіший з усіх пальців - вказівний. А відбиток пальців з’являється у людини вже до третього місяця життя.

Людина читає текст надрукований на папері, на 25% швидше ніж з екрана.

До того ж уві сні ми бачимо обличчя тих, кого вже зустрічали в житті. Людина може не знати або не пам'ятати ці лиця, але вже їх десь бачила.