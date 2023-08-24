Названы части тела, которые растут всю жизнь

Нос и уши

По словам специалиста, речь идет о носе и ушах. Скорость роста достигает 0,22 мм в год.

Точного ответа на вопрос, почему растут уши и нос - нет.

Существует гипотеза, что рост этих частей тела обусловлен тем, что их формирует хрящевая ткань, которая сохраняет способность расти потому, что не костенеет.

Лицо

Добавим, что лицо тоже может расти на протяжении всей жизни. У мужчин лицо увеличивается, поскольку из-за постоянного влияния тестостерона с возрастом увеличиваются лицевые кости. На лицо женщины влияют гормоны, что производятся во время беременности.

Сердце и почки

Эти органы тела, как правило, растут в связи с заболеваниями. Например, сердце становится больше на фоне гипертонии, а почки и надпочечники - при потере парного органа.

Какой орган никогда не мерзнет

Глаза никогда не мерзнут, потому что в них отсутствуют нервные окончания, чувствительные к холоду (терморецепторы).

Жидкость, увлажняющая глаз - это не чистая вода, она содержит соли. А у соленой воды точка замерзания ниже, чем у чистой воды. Высокая концентрация солей в слезе позволяет ей не замерзать даже при -32°C.

Глаза обильно снабжены кровеносными капиллярами, и при понижении температуры кровоток в них усиливается, принося к глазам дополнительное тепло и не позволяя им замерзнуть.

Интересные факты об организме

Около 20% вдыхаемого человеком воздуха идет на обеспечение работы мозга. Также мозг человека активнее работает ночью, чем днем.

Взрослый человек ежедневно производит около 23 000 вдохов.

Нервные импульсы в человеческом мозге передаются со скоростью около 270 км/ч.

Также самый нежный и чувствительный из всех пальцев - указательный. А отпечаток же пальцев появляется у человека уже к третьему месяцу жизни.

Человек читает текст напечатан на бумаге, на 25% быстрее, чем с экрана.

К тому же, во сне мы видим лицо тех, кого уже встречали в жизни. Человек может не знать или не помнить эти лица, но уже их где-то видел.