Названо бальзам, який ефективно бореться з сухістю та тріщинами на губах

Бальзам для губ взимку повинен добре зволожувати шкіру та допомагати боротись з сухістю. Потрібно слідкувати, щоб в складі такого засобу були певні інгредієнти.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health.
емає емпіричного правила щодо того, як часто потрібно застосовувати бальзам для губ. Засіб слід наносити на губи, коли вони сухі або потріскані, і можна наносити повторно протягом дня.
Експерт додав, що на відміну від решти тіла, наші губи не містять сальних залоз і не можуть виробляти вологу.
Тоді як олії для губ можуть проникати в губи та забезпечувати інтенсивне зволоження, зберігаючи їх зволоженими довше.
Слід уникати засобів для губ із такими складниками:
Вживання достатньої кількості води також може допомогти, як і використання зволожувача повітря у домі. Часто може виникнути спокуса облизати губи, якщо вони сухі, але цього робити не варто.
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