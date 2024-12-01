Названо бальзам, який ефективно бореться з сухістю та тріщинами на губах

Як часто можна наносити бальзам

емає емпіричного правила щодо того, як часто потрібно застосовувати бальзам для губ. Засіб слід наносити на губи, коли вони сухі або потріскані, і можна наносити повторно протягом дня.

Яким має бути безпечний засіб

Експерт додав, що на відміну від решти тіла, наші губи не містять сальних залоз і не можуть виробляти вологу.

Тоді як олії для губ можуть проникати в губи та забезпечувати інтенсивне зволоження, зберігаючи їх зволоженими довше.











Слід уникати засобів для губ із такими складниками:









Вживання достатньої кількості води також може допомогти, як і використання зволожувача повітря у домі. Часто може виникнути спокуса облизати губи, якщо вони сухі, але цього робити не варто.