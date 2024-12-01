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Назван бальзам, который эффективно борется с сухостью и трещинами на губах

Какой бальзам поможет увлажнить губы (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Бальзам для губ зимой должен хорошо увлажнять кожу и помогать бороться с сухостью. Следует следить, чтобы в составе такого средства были определенные ингредиенты.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health.

Как часто можно наносить бальзам 

нет эмпирического правила относительно того, как часто нужно применять бальзам для губ. Средство следует наносить на губы, когда они сухие или потрескавшиеся, и можно повторно наносить в течение дня.

Каким должно быть безопасное средство

Эксперт добавил, что в отличие от остального тела, наши губы не содержат сальных желез и не могут производить влагу.

Тогда как масла для губ могут проникать в губы и обеспечивать интенсивное увлажнение, сохраняя их увлажненными дольше.

Следует избегать средств для губ со следующими составляющими:

Употребление достаточного количества воды также может помочь, как и использование увлажнителя воздуха в доме. Часто может возникнуть соблазн облизать губы, если они сухие, но этого делать не следует.

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