Назван бальзам, который эффективно борется с сухостью и трещинами на губах

Бальзам для губ зимой должен хорошо увлажнять кожу и помогать бороться с сухостью. Следует следить, чтобы в составе такого средства были определенные ингредиенты.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health.
нет эмпирического правила относительно того, как часто нужно применять бальзам для губ. Средство следует наносить на губы, когда они сухие или потрескавшиеся, и можно повторно наносить в течение дня.
Эксперт добавил, что в отличие от остального тела, наши губы не содержат сальных желез и не могут производить влагу.
Тогда как масла для губ могут проникать в губы и обеспечивать интенсивное увлажнение, сохраняя их увлажненными дольше.
Следует избегать средств для губ со следующими составляющими:
Употребление достаточного количества воды также может помочь, как и использование увлажнителя воздуха в доме. Часто может возникнуть соблазн облизать губы, если они сухие, но этого делать не следует.
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