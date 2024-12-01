Назван бальзам, который эффективно борется с сухостью и трещинами на губах

Как часто можно наносить бальзам

нет эмпирического правила относительно того, как часто нужно применять бальзам для губ. Средство следует наносить на губы, когда они сухие или потрескавшиеся, и можно повторно наносить в течение дня.

Каким должно быть безопасное средство

Эксперт добавил, что в отличие от остального тела, наши губы не содержат сальных желез и не могут производить влагу.

Тогда как масла для губ могут проникать в губы и обеспечивать интенсивное увлажнение, сохраняя их увлажненными дольше.











Следует избегать средств для губ со следующими составляющими:









Употребление достаточного количества воды также может помочь, как и использование увлажнителя воздуха в доме. Часто может возникнуть соблазн облизать губы, если они сухие, но этого делать не следует.