Назван бальзам, который эффективно борется с сухостью и трещинами на губах

Бальзам для губ зимой должен хорошо увлажнять кожу и помогать бороться с сухостью. Следует следить, чтобы в составе такого средства были определенные ингредиенты.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health .

Как часто можно наносить бальзам

Средства для губ, содержащие ароматизаторы, могут способствовать сухости, особенно зимой. Они могут быть особенно вредны для людей, которые наносят бальзам для губ несколько раз в течение дня.

Дерматолог Мишель Грин рассказал, что нет эмпирического правила относительно того, как часто нужно применять бальзам для губ. Средство следует наносить на губы, когда они сухие или потрескавшиеся, и можно повторно наносить в течение дня.

В общем, безопасным количеством нанесения бальзама четыре раза в день.

Также может быть полезно использовать средство для губ после еды и перед сном.

Каким должно быть безопасное средство

Эксперт добавил, что в отличие от остального тела, наши губы не содержат сальных желез и не могут производить влагу.

По этой причине можно пробовать масло для губ, если кожа губ очень сухая.

Бальзамы для губ увлажняют, создавая барьер между вашими губами и окружающей средой. А это способствует повышению содержания влаги.

Тогда как масла для губ могут проникать в губы и обеспечивать интенсивное увлажнение, сохраняя их увлажненными дольше.

Грин рекомендует искать продукты для губ, содержащие следующие ингредиенты:

гиалуроновая кислота

вазелин

масло ши

пчелиный воск

витамин Е

Гиалуроновая кислота представляет собой мощный увлажнитель, который может удерживать воду. В то время как вазелин, масло ши и пчелиный воск являются веществами, которые удерживают влагу, чтобы предотвратить потерю воды. А витамин Е является антиоксидантом, защищающим губы от повреждения свободными радикалами в результате ультрафиолетового воздействия.

Также важно выбрать средство для губ, содержащее минимум SPF 15, чтобы защитить губы от солнечных лучей.

Ингредиенты, которых следует избегать

Некоторые ингредиенты могут пересушивать губы, причиняя вред. Следует избегать средств для губ со следующими составляющими:

фенол

ментол

салициловая кислота

ланолин

Употребление достаточного количества воды также может помочь, как и использование увлажнителя воздуха в доме. Часто может возникнуть соблазн облизать губы, если они сухие, но этого делать не следует.