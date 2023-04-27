UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Названо 7 помилок, які сприяють швидкому старінню шкіри

Які звички сприяють старінню шкіри (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Багато речей, які людина робить щодня, спричиняють швидкому старінню шкіри. З деякими помилками не можна нічого вдіяти, але від інших можна відмовитись.

Про це повідомила нутриціолог Олена Піддубна в Instagram.

Яких помилок уникати

Часто люди не слідкують за своїм способом життя та їдять не якісну їжу. До поширених помилок відносять:

  • Пиття неякісної води із пластику без її активації;
  • Постійно підживлювати свій рівень енергії кофеїном;
  • Склеювати природний колаген та еластин за допомогою цукру;
  • Їсти щодня м’ясо, глютен та молочні продукти;
  • Пити келих вина з жирною та важкою їжею;
  • Їсти тільки червоні та помаранчеві овочі;
  • Розбещувати рецептори продуктами глікації - засмаженою скоринкою та з’єднанням тваринного білка та цукру в одному прийомі.

Що їсти, щоб зберегти молодість

Цільнозернові каші і хліб

Лікарі на сайті "Doc.ua" розповіли, що зернові і бобові продукти містять калій, рослинний білок та магній. Всі ці корисні мікроелементи відповідають за стимулювання вироблення колагену, який зміцнює епідерміс шкіри, вітамінів групи B, які сприяють росту волосся.

Також цільнозерновий хліб з насінням є джерелом рослинної клітковини - біосорбенту. Такі продукти у раціоні допоможуть вивести з організму шлаки і токсини, поліпшують травну систему і обмін речовин.

Ягоди, фрукти і сухофрукти

Колаген уповільнює процеси старіння в організмі. На його формування впливають фруктові кислоти, клітковина, пектини, вітамін С, який міститься в апельсинах, чорній смородині, абрикосах, грейпфрутах, ківі, малині, лимонах.

Риба і морепродукти

Зберегти еластичність шкіри та позбутися дрібних зморшок допоможуть морепродукти та така риба, як лосось, оселедець, сардини, скумбрія.

Білі і червоні сорти риби є прекрасним джерелом жирних кислот омега-3, вітамінів А і D. Ці речовини знижують запалення та покращують кровообіг.

Раніше ми повідомляли, як вдома зробити омолоджуючу маску з двох інгредієнтів.

Також читайте, що 40-річна жінка показала спосіб, як виглядати на 10 років молодше.

Читайте РБК-Україна в Google News
зморшкимолодежькожа