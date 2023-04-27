Названо 7 помилок, які сприяють швидкому старінню шкіри

Яких помилок уникати

Часто люди не слідкують за своїм способом життя та їдять не якісну їжу. До поширених помилок відносять:

Пиття неякісної води із пластику без її активації;

Постійно підживлювати свій рівень енергії кофеїном;

Склеювати природний колаген та еластин за допомогою цукру;

Їсти щодня м’ясо, глютен та молочні продукти;

Пити келих вина з жирною та важкою їжею;

Їсти тільки червоні та помаранчеві овочі;

Розбещувати рецептори продуктами глікації - засмаженою скоринкою та з’єднанням тваринного білка та цукру в одному прийомі.

Що їсти, щоб зберегти молодість

Цільнозернові каші і хліб

Лікарі на сайті "Doc.ua" розповіли, що зернові і бобові продукти містять калій, рослинний білок та магній. Всі ці корисні мікроелементи відповідають за стимулювання вироблення колагену, який зміцнює епідерміс шкіри, вітамінів групи B, які сприяють росту волосся.

Також цільнозерновий хліб з насінням є джерелом рослинної клітковини - біосорбенту. Такі продукти у раціоні допоможуть вивести з організму шлаки і токсини, поліпшують травну систему і обмін речовин.

Ягоди, фрукти і сухофрукти

Колаген уповільнює процеси старіння в організмі. На його формування впливають фруктові кислоти, клітковина, пектини, вітамін С, який міститься в апельсинах, чорній смородині, абрикосах, грейпфрутах, ківі, малині, лимонах.

Риба і морепродукти

Зберегти еластичність шкіри та позбутися дрібних зморшок допоможуть морепродукти та така риба, як лосось, оселедець, сардини, скумбрія.

Білі і червоні сорти риби є прекрасним джерелом жирних кислот омега-3, вітамінів А і D. Ці речовини знижують запалення та покращують кровообіг.