Названо 7 ошибок, которые способствуют быстрому старению кожи

Многие вещи, которые человек делает каждый день, приводят к быстрому старению кожи. С некоторыми ошибками нельзя ничего сделать, но от других можно отказаться.
Об этом сообщила нутрициолог Елена Пиддубная в Instagram.
Часто люди не следят за своим образом жизни и едят не качественную пищу. К распространенным ошибкам относятся:
Цельнозерновые каши и хлеб
Врачи на сайте "Doc.ua" рассказали, что зерновые и бобовые продукты содержат калий, растительный белок и магний. Все эти полезные микроэлементы отвечают за стимулирование выработки коллагена, укрепляющего эпидермис кожи, витаминов группы B, способствующих росту волос.
Также цельнозерновой хлеб с семенами является источником растительной клетчатки - биосорбента. Такие продукты в рационе помогут вывести из организма шлаки и токсины, улучшают пищеварительную систему и обмен веществ.
Ягоды, фрукты и сухофрукты
Коллаген замедляет процессы старения в организме. На его формирование влияют фруктовые кислоты, клетчатка, пектины, витамин С, содержащийся в апельсинах, черной смородине, абрикосах, грейпфрутах, киви, малине, лимонах.
Рыба и морепродукты
Сохранить эластичность кожи и избавиться от мелких морщин помогут морепродукты и такая рыба, как лосось, сельдь, сардины, скумбрия.
Белые и красные сорта рыбы - прекрасный источник жирных кислот омега-3, витаминов А и D. Эти вещества снижают воспаление и улучшают кровообращение.
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