RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Названо 7 ошибок, которые способствуют быстрому старению кожи

Какие привычки способствуют старению кожи (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Многие вещи, которые человек делает каждый день, приводят к быстрому старению кожи. С некоторыми ошибками нельзя ничего сделать, но от других можно отказаться.

Об этом сообщила нутрициолог Елена Пиддубная в Instagram.

Каких ошибок избегать

Часто люди не следят за своим образом жизни и едят не качественную пищу. К распространенным ошибкам относятся:

  • Питье некачественной воды из пластика без ее активации;
  • Постоянно подпитывать свой уровень энергии кофеином;
  • Склеивать природный коллаген и эластин с помощью сахара;
  • Есть ежедневно мясо, глютен и молочные продукты;
  • Пить бокал вина с жирной и тяжелой пищей;
  • Есть только красные и оранжевые овощи;
  • Развращать рецепторы продуктами гликации - зажаренной корочкой и соединением животного белка и сахара в одном приеме.

Что есть, чтобы сохранить молодость

Цельнозерновые каши и хлеб

Врачи на сайте "Doc.ua" рассказали, что зерновые и бобовые продукты содержат калий, растительный белок и магний. Все эти полезные микроэлементы отвечают за стимулирование выработки коллагена, укрепляющего эпидермис кожи, витаминов группы B, способствующих росту волос.

Также цельнозерновой хлеб с семенами является источником растительной клетчатки - биосорбента. Такие продукты в рационе помогут вывести из организма шлаки и токсины, улучшают пищеварительную систему и обмен веществ.

Ягоды, фрукты и сухофрукты

Коллаген замедляет процессы старения в организме. На его формирование влияют фруктовые кислоты, клетчатка, пектины, витамин С, содержащийся в апельсинах, черной смородине, абрикосах, грейпфрутах, киви, малине, лимонах.

Рыба и морепродукты

Сохранить эластичность кожи и избавиться от мелких морщин помогут морепродукты и такая рыба, как лосось, сельдь, сардины, скумбрия.

Белые и красные сорта рыбы - прекрасный источник жирных кислот омега-3, витаминов А и D. Эти вещества снижают воспаление и улучшают кровообращение.

Ранее мы сообщали, как дома сделать омолаживающую маску из двух ингредиентов.

Также читайте, что 40-летняя женщина показала способ, как выглядеть на 10 лет моложе.

Читайте РБК-Украина в Google News
зморшкимолодежькожа