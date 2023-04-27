Названо 7 ошибок, которые способствуют быстрому старению кожи

Каких ошибок избегать

Часто люди не следят за своим образом жизни и едят не качественную пищу. К распространенным ошибкам относятся:

Питье некачественной воды из пластика без ее активации;

Постоянно подпитывать свой уровень энергии кофеином;

Склеивать природный коллаген и эластин с помощью сахара;

Есть ежедневно мясо, глютен и молочные продукты;

Пить бокал вина с жирной и тяжелой пищей;

Есть только красные и оранжевые овощи;

Развращать рецепторы продуктами гликации - зажаренной корочкой и соединением животного белка и сахара в одном приеме.

Что есть, чтобы сохранить молодость

Цельнозерновые каши и хлеб

Врачи на сайте "Doc.ua" рассказали, что зерновые и бобовые продукты содержат калий, растительный белок и магний. Все эти полезные микроэлементы отвечают за стимулирование выработки коллагена, укрепляющего эпидермис кожи, витаминов группы B, способствующих росту волос.

Также цельнозерновой хлеб с семенами является источником растительной клетчатки - биосорбента. Такие продукты в рационе помогут вывести из организма шлаки и токсины, улучшают пищеварительную систему и обмен веществ.

Ягоды, фрукты и сухофрукты

Коллаген замедляет процессы старения в организме. На его формирование влияют фруктовые кислоты, клетчатка, пектины, витамин С, содержащийся в апельсинах, черной смородине, абрикосах, грейпфрутах, киви, малине, лимонах.

Рыба и морепродукты

Сохранить эластичность кожи и избавиться от мелких морщин помогут морепродукты и такая рыба, как лосось, сельдь, сардины, скумбрия.

Белые и красные сорта рыбы - прекрасный источник жирных кислот омега-3, витаминов А и D. Эти вещества снижают воспаление и улучшают кровообращение.