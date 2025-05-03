Названы 7 самых вредных продуктов, которые украинцы берут на пикник
Некоторые популярные продукты для пикника, которые обожают украинцы, могут негативно влиять на здоровье. Поэтому лучше оставить их на полках супермаркетов и не покупать.
Какие продукты не надо покупать для гриля, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.
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Обработанное мясо
Такое как ветчина, колбасы, салями, индейка и ростбиф, часто происходит от животных, которые выращиваются в непристойных условиях и им вводят такие препараты, как антибиотики, гормоны, химические ароматизаторы, красители, нитрит натрия и другие вещества. Лучшим выбором является качественное мясо, птица, рыба или овощи и грибы.
Салат с майонезом
Салат из капусты, пасты, салат "Цезарь" и картофельный салат часто заправляют майонезом. Вместо этого стоит попробовать овощи на гриле и зеленые салаты, например, с оливковым маслом.
Подслащенные напитки
К шашлыкам часто добавляют освежающие лимонады, холодные чаи и другие сладкие напитки. Даже если они "без сахара", подсластители, которые они содержат, стимулируют наш аппетит, что заставляет нас есть больше и набирать вес. Более здоровым выбором является приготовление собственных напитков из листьев мяты, фруктов или кусочков огурца и подслащивание их стевией или медом, или вовсе не добавлять сахар, как в холодном чае.
Чипсы
Чипсы нравятся многим за их жирность и вкус. Хотя несколько чипсов не является большим грехом, трудно остановиться на таком малом количестве. Чипсы содержат большое количество натрия. Употребление их в значительных количествах может обезводить нас и сделать нас еще сильнее. Если мы хотим похрустеть чем-то на гриле, выбирайте салат - но без майонеза.
Кетчуп
Кетчуп, наравне с горчицей, является основной добавкой к блюдам, приготовленным на гриле. Однако, если мы не приготовим этот томатный соус самостоятельно, он, скорее всего, содержит много сахара и искусственных добавок. Хороший кетчуп должен содержать от 230 до 250 г помидоров на 100 г соуса. Более полезной альтернативой кетчупу является томатная пассата или йогуртовый соус.
Белый хлеб
Белый хлеб калорийный и имеет высокий гликемический индекс. Лучше всего заменить его цельнозерновым хлебом.
Алкоголь
Алкоголь является сопровождением многих светских мероприятий. На пикники также очень часто берут алкоголь. Пиво, вино, водка и напитки - это пустые калории, из-за которых мы часто испытываем похмелье. Важно помнить об умеренности и пить много воды.
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