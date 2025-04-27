Названо найкраще м'ясо для правильного та корисного шашлику
З настанням теплих днів традиційні пікніки на природі з ароматним шашликом стають ще популярнішими. Проте не кожен знає, що вибір правильного м’яса може не лише зробити страву смачнішою, але й принести користь для здоров’я.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, з якого м'яса буде найкорисніший шашлик.
Яке м'ясо найкраще та найкорисніше для шашлику?
Дієтологи назвали найкорисніше м’ясо для шашлику - це індичка.
Індичка вважається ідеальним варіантом завдяки своїм унікальним властивостям. Вона містить багато білка, який легко засвоюється організмом, і мінімум шкідливих жирів. За словами фахівців, регулярне вживання страв з індички допомагає підтримувати м’язову масу, покращує обмін речовин і сприяє зміцненню імунітету.
Особливу увагу варто звернути на те, що м’ясо індички багате на важливі мікроелементи: залізо, цинк, фосфор і калій. А високий вміст вітамінів групи B, особливо B6 і B12, підтримує здоров'я нервової системи та сприяє правильній роботі серця.
Крім того, індичка є гіпоалергенною, що робить її безпечною для людей, які мають чутливу травну систему або схильні до харчових алергій. На відміну від свинини або жирної яловичини, шашлик з індички легший для шлунка і не створює відчуття важкості після їжі.
Яку частину індички краще обирати?
Експерти радять обирати філе індички або стегно без шкіри, щоб зберегти максимум користі. Для маринаду рекомендують використовувати натуральні інгредієнти - йогурт, лимонний сік, зелень і спеції без додавання великої кількості солі чи майонезу.
Ще одна перевага шашлику з індички - мінімальний ризик утворення шкідливих речовин при правильному приготуванні. Щоб зробити страву максимально безпечною, краще маринувати м’ясо не менше 2–3 годин і готувати на середньому жарі, уникаючи обгоряння.
Отже, якщо ви хочете насолоджуватися смачним шашликом і при цьому дбати про своє здоров’я, індичка — найкращий вибір. Вона поєднує ніжний смак, дієтичні властивості і користь для організму, що робить її справжнім фаворитом цього сезону.
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В матеріалі використані такі джерела - Strona Zdrowia, PubMed, рекомендації дієтологів.
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