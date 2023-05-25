Названо 6 речей, які не можна класти на стіл, аби не накликати біду

Ключі

Класти ключі на обідній стіл категорично не можна.Згідно з прикметою, та можна залучити у будинок бідність та неприємності.

А якщо гучно кинути їх на стіл - це до гучної сварки сім'ї.

Ніж

Існує прикмета, що залишений на обідньому столі ніж - до нещастя, хвороб і сварки господарів.

Також не прибраний на ніч зі столу кухонний ніж може стати причиною безсоння та нічних жахів.

Гроші

Вважається, що гроші у жодному разі не можна класти на стіл. Якщо не дотримуватися цієї заборони, то сім'ю чекають величезні матеріальні витрати.

Гребінець

Залишений на столі гребінець може спровокувати скандали між членами родини. Також існує повір'я, що поклавши гребінець на стіл, людина накликає на себе ситуацію, яка її може зганьбити.

Шапка

Поганим знаком ще вважається покладена на стіл шапка. Згідно з прикметою, це може накликати невдачі та привести до серйозних фінансових проблем.

Також це може спровокувати появу головного болю у її власника.

Засохлі квіти

Коли дарують букет, він випромінює запах та свіжість. А коли він засихає, то перетворюється на "гербарій".

Важливо знати, зів’ялим квітам не місце на столі, інакше фінансові проблеми почнуть атакувати його господаря. За народними повір’ями, квіти, що засохли, притягують до будинку негативну енергетику.