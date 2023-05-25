Названо 6 вещей, которые нельзя класть на стол, чтобы не навлечь беду

Ключи

Класть ключи на обеденный стол категорически нельзя. Согласно примете, можно привлечь в дом бедность и неприятности.

А если громко бросить их на стол - это к громкой ссоре семьи.

Нож

Существует примета, что оставленный на обеденном столе нож - к несчастью, болезням и ссоре хозяев.

Также не убранный на ночь со стола кухонный нож может стать причиной бессонницы и ночных кошмаров.

Деньги

Считается, что деньги ни в коем случае нельзя класть на стол. Если не соблюдать этот запрет, то семью ждут огромные материальные затраты.

Расческа

Оставленная на столе расческа может спровоцировать скандалы между членами семьи. Также существует поверье, что положив расческу на стол, человек навлекает на себя ситуацию, которая его может опозорить.

Шапка

Плохим знаком еще считается положенная на стол шапка. Согласно примете, это может навлечь неудачи и привести к серьезным финансовым проблемам.

Также это может спровоцировать появление головной боли у ее владельца.

Засохшие цветы

Когда дарят букет, он излучает запах и свежесть. А когда он засыхает, то превращается в "гербарий".

Важно знать, увядшим цветам не место на столе, иначе финансовые проблемы начнут атаковать его хозяина. По народным поверьям, засохшие цветы притягивают в дом негативную энергетику.