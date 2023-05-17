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6 простих речей, які зроблять інтер'єр в будинку дорожчим

Що зробить інтер'єр в будинку дорогим (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Інтер'єру часто залежить від багатьох факторів. Змінити його та зробити набагато дорогим можна просто, навіть не докладаючи особливих зусиль. Невеликі акценти зроблять інтер'єр в будинку затишним та сучасним.

Що зробить інтер'єр дорогим - читайте на Styler нижче.

Декоративні подушки

На дивані, кріслі і навіть кухонних стільцях такі подушки виглядають дуже комфортно. Варто обирати подушки нейтральних відтінків, щоб вони легко вписувались в інтер'єр і виглядали не помітно.

Баночки

Можна перелити олію і оцет у симпатичні прозорі пляшки та, пересипати крупи в мінімалістичні банки однакової форми.Розставте ці місткості та насолоджуйтесь тим, як змінилася ваша кухня.

Сухі квіти

Букети сухоцвітів миттєво роблять будь-який інтер'єр стильним. З такими квітами немає клопоту, зате в кімнаті завжди пануватиме атмосфера весни.

Якісна постільна білизна

Позбудьтеся дивних комплектів із квітами, звірятками або іншими яскравими принтами. Вибирайте якісні комплекти, однотонні або з геометричним малюнком. Таке постільне виглядає гармонійно і робить інтер'єр дорожчим.

Дзеркала

Розташовуйте їх так, щоб вони відбивали щось естетичне. Наприклад, на столику поставте декілька свічок. Також варто обрати раму, яка впишеться у ваш інтер'єр.

Світильники

Торшери та лампи дозволяють очам відпочити від верхнього світла, з яким ми стикаємось в офісі. Таке освітлення підійде для затишного перегляду фільму чи задушевних розмов з келихом вина.

Раніше ми повідомляли, які речі зіпсують будь-яке житло.

Також ми називали речі в будинку, які усі часто забувають змінювати.

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