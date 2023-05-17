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6 простых вещей, которые сделают интерьер в доме более дорогим

Что сделает интерьер в доме дорогим (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Интерьер часто зависит от многих факторов. Изменить его и сделать гораздо дорогим можно просто, даже не прилагая особых усилий. Небольшие акценты сделают интерьер в доме уютным и современным.

Что сделает интерьер дорогим - читайте на Styler ниже.

Декоративные подушки

На диване, кресле и даже кухонных стульях такие подушки смотрятся очень уютно. Следует выбирать подушки нейтральных оттенков, чтобы они легко вписывались в интерьер и выглядели незаметно.

Баночки

Можно перелить масло и уксус в симпатичные прозрачные бутылки и пересыпать крупы в минималистичные банки одинаковой формы. Расставьте эти емкости и наслаждайтесь тем, как изменилась ваша кухня.

Сухие цветы

Букеты сухоцветов мгновенно делают любой интерьер стильным. С такими цветами нет хлопот, но в комнате всегда будет царить атмосфера весны.

Качественное постельное белье

Избавьтесь от странных комплектов с цветами, зверюшками или другими яркими принтами. Выбирайте качественные комплекты однотонные или с геометрическим рисунком. Такое постельное смотрится гармонично и делает интерьер более дорогим.

Зеркала

Располагайте их так, чтобы они отражали что-нибудь эстетическое. К примеру, на столике поставьте несколько свечей. Также следует выбрать раму, которая впишется в ваш интерьер.

Светильники

Торшеры и лампы позволяют глазам отдохнуть от верхнего света, с которым мы сталкиваемся в офисе. Такое освещение подойдет для уютного просмотра фильма или задушевных разговоров с бокалом вина.

Ранее мы сообщали, какие вещи испортят любое жилье.

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