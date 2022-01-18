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Эти вещи портят ваше жилье: кричат о дешевизне и безвкусице

Новина українською →
Вторник 18 января 2022 22:11
Эти вещи портят ваше жилье: кричат о дешевизне и безвкусице Фото: Какие вещи в вашем доме говорят о безвкусице и дешевизне (unsplash.сom)
Автор: Анна Шиканова

Новый ремонт в квартире или полное обновление интерьера порой не спасают от неприятного впечатления. Гармонии в жилье по-прежнему не хватает, а гости недовольно морщат нос. Так бывает из-за дешевых вещей или при нарушении эстетических норм.

От каких вещей в доме нужно немедленно избавиться, и они кричат о дешевизне и безвкусице, рассказали в QQ.

Картины

Порой произведения искусства покупают не потому, что они очень понравились. А для того, чтобы заполнить пространство на пустой стене. Так появляются скучные и обезличенные картины с нейтральными пейзажами.

Обычно такие картины висят в гостиницах – для галочки. Если уж вам хочется что-то повесить на стену – то выбирайте то, на что откликается ваша душа, что гармонирует с вашей личностью.

Разбитый плинтус, старые рамы

В вашем доме может быть очень чисто и аккуратно, и все пространство организовано грамотно. Но вот детали могут испортить всю картину очень быстро.

Если плинтус откололся или отошел, рамы на окнах выглядят ужасно, дверной косяк перекошен – то общий вид вашего жилья сразу же становится более печальным.

Отсутствие книг на видном месте

Как ни странно, даже в современном мире с полной оцифрованностью, полка с обычными бумажными книгами придает жилье осмысленности и добавляет необходимый элемент.

Не стоит покупать или ставить на полку старые и затертые книги. Или выбирать то, что далеко от ваших интересов. Пусть это будет десяток книг, но тех, которые будут радовать ваш взгляд.

Хаос и беспорядок

Любой крутой дизайнерский ремонт очень быстро уничтожается банальным беспорядком. Хлам по углам, ненужные вещи, а вместе со всем этим – пыль, которой вы постоянно дышите и гробите свое здоровье.

От постоянного бардака и хаоса портится еще и психологическое настроение – появляется раздражительность и неудовлетворенность.

Провода от техники

Сильно испортить внешний вид вашего жилья могут и шнуры от техники, которые везде торчат. Роутеры, настольные лампы, телевизоры, кухонная техника – все это включено в розетку и отовсюду торчат шнуры.

Их нужно максимально убрать и спрятать и тогда ваше жилье перестанет напоминать техническое помещение офиса.

Непропорциональность

Вы любите большие телевизоры и диваны – это прекрасно. Если ваша жилплощадь позволяет это все разместить и достичь пропорциональности.

Но если вы живете в небольшой студии, и ваш диван занимает половину пространства – то выглядеть это будет печально.

Есть и обратная сторона – миниатюрные предметы в огромных комнатах. Чрезмерная пустота создает дискомфорт.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве показали дома за миллионы долларов со спорным дизайном.

А также рассказывали о том, что в столице сдают в аренду комнату-балкон за 4 тысячи гривен.

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