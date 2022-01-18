Эти вещи портят ваше жилье: кричат о дешевизне и безвкусице
Новый ремонт в квартире или полное обновление интерьера порой не спасают от неприятного впечатления. Гармонии в жилье по-прежнему не хватает, а гости недовольно морщат нос. Так бывает из-за дешевых вещей или при нарушении эстетических норм.
От каких вещей в доме нужно немедленно избавиться, и они кричат о дешевизне и безвкусице, рассказали в QQ.
Картины
Порой произведения искусства покупают не потому, что они очень понравились. А для того, чтобы заполнить пространство на пустой стене. Так появляются скучные и обезличенные картины с нейтральными пейзажами.
Обычно такие картины висят в гостиницах – для галочки. Если уж вам хочется что-то повесить на стену – то выбирайте то, на что откликается ваша душа, что гармонирует с вашей личностью.
Разбитый плинтус, старые рамы
В вашем доме может быть очень чисто и аккуратно, и все пространство организовано грамотно. Но вот детали могут испортить всю картину очень быстро.
Если плинтус откололся или отошел, рамы на окнах выглядят ужасно, дверной косяк перекошен – то общий вид вашего жилья сразу же становится более печальным.
Отсутствие книг на видном месте
Как ни странно, даже в современном мире с полной оцифрованностью, полка с обычными бумажными книгами придает жилье осмысленности и добавляет необходимый элемент.
Не стоит покупать или ставить на полку старые и затертые книги. Или выбирать то, что далеко от ваших интересов. Пусть это будет десяток книг, но тех, которые будут радовать ваш взгляд.
Хаос и беспорядок
Любой крутой дизайнерский ремонт очень быстро уничтожается банальным беспорядком. Хлам по углам, ненужные вещи, а вместе со всем этим – пыль, которой вы постоянно дышите и гробите свое здоровье.
От постоянного бардака и хаоса портится еще и психологическое настроение – появляется раздражительность и неудовлетворенность.
Провода от техники
Сильно испортить внешний вид вашего жилья могут и шнуры от техники, которые везде торчат. Роутеры, настольные лампы, телевизоры, кухонная техника – все это включено в розетку и отовсюду торчат шнуры.
Их нужно максимально убрать и спрятать и тогда ваше жилье перестанет напоминать техническое помещение офиса.
Непропорциональность
Вы любите большие телевизоры и диваны – это прекрасно. Если ваша жилплощадь позволяет это все разместить и достичь пропорциональности.
Но если вы живете в небольшой студии, и ваш диван занимает половину пространства – то выглядеть это будет печально.
Есть и обратная сторона – миниатюрные предметы в огромных комнатах. Чрезмерная пустота создает дискомфорт.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве показали дома за миллионы долларов со спорным дизайном.
А также рассказывали о том, что в столице сдают в аренду комнату-балкон за 4 тысячи гривен.