5 ознак, що вам варто задуматися про розрив стосунків

Відсутність спільних цінностей

Той факт, що у вас різні цілі - не є поганим. Однак якщо вони різняться категорично, суперечать вашим планам та ви не можете з цим змиритись, тоді варто задуматись чи варто далі перебувати в таких стосунках.

Постійні проблеми

Разом з другою половинкою ви все одно почуваєтесь самотньо. До того ж маєте постійні проблеми та кожне спілкування закінчується погано. Тоді теж потрібно поміркувати, чи ви дійсно хочете бути з цією людиною, та прийняти рішення.

Відсутність довіри

Довіра в парі - це відчуття повного спокою, відкриті стосунки, які побудовані на чесності й порядності двох людей по відношенню одне до одного. Якщо у вас цього немає, потрібно подумати про причини недовіри та чи готові ви прожити так все життя.

Фізичне та емоційне насилля

Жодне насилля не має виправдань. Ніколи не варто себе звинувачувати в тому, що сталось. Також пам'ятайте, що якщо людина вже так раз вчинила, то збільшується ймовірність, що партнер робитиме це знову і знову.

Постійне невдоволення стосунками

За словами психолога, люди перебувають в стосунках для того, щоб бути щасливими. Якщо ви постійно не задоволені взаєминами зі своїм партнером, подумайте, чи не буде вам легше відпустити його.

Однак не варто різко приймати якісь рішення. Вихід є завжди та це не лише розтавання.