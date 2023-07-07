5 признаков, что вам стоит задуматься о разрыве отношений

Отсутствие общих ценностей

Тот факт, что у вас разные цели - не является чем-то плохим. Однако если они отличаются категорически, противоречат вашим планам и вы не можете с этим смириться, то стоит задуматься, находиться ли дальше в таких отношениях.

Постоянные проблемы

Вместе со второй половинкой вы все равно чувствуете себя одиноко. К тому же есть постоянные проблемы и каждое общение заканчивается плохо. Тогда тоже нужно поразмыслить, действительно ли вы хотите быть с этим человеком, и принять решение.

Отсутствие доверия

Доверие в паре - это ощущение полного покоя, открытые отношения, построенные на честности и порядочности двух людей по отношению друг к другу. Если у вас этого нет, нужно подумать о причинах недоверия и готовы ли вы прожить так всю жизнь.

Физическое и эмоциональное насилие

Ни одно насилие не имеет оправданий. Никогда не стоит себя винить в случившемся. Также помните, что если человек уже так поступил, то увеличивается вероятность, что партнер будет делать это снова и снова.

Постоянное недовольство отношениями

По словам психолога, люди находятся в отношениях для того, чтобы быть счастливыми. Если вы постоянно не удовлетворены отношениями со своим партнером, подумайте, не будет ли вам легче отпустить его.

Однако не стоит резко принимать какие-либо решения. Выход всегда есть и это не только разрыв.