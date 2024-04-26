Названо 5 "нешкідливих" рослин у вашому саду, які насправді дуже небезпечні

Які рослини небезпечні, хоч і здаються невинними

Так, часто серед чагарників та дерев, на клумбах та газонах з'являється самосів - рослини, які ви точно не садили. Вони можуть бути звичайними, а можуть виявитися дуже небезпечними. Також ви можете посадити або посіяти "шкідливі" рослини помилково або через те, що не знали про їхні особливості.

Отруйний болиголов

Цю дуже токсичну рослину часто можуть сплутати з петрушкою чи морквою. Болиголов настільки небезпечний, що може призвести до смерті людини та тварин. Токсична рослина викликає сильне отруєння, а тому таке бур'ян потрібно терміново вирізати і викопувати.

Як виглядає болиголов (ілюстрація: pixabay)

Зелені алкани

Багаторічна рослина здається цілком невинною. Однак, якщо ви її посадите, то вже незабаром помітите, що алкани буквально розрослися всюди. Зупинити зростання агресивного чагарника складно. Тому не варто давати йому проростати у вас у садку.

Гігантський борщівник

Ця небезпечна рослина викликає опіки при контакті зі шкірою, а також може спричинити сліпоту, тому її варто одразу ж видаляти з ділянки, як тільки ви її помітили. Не варто братися за листя та стебла голими руками, захистіть себе від травм.

Чим небезпечний борщівник (ілюстрація: pixabay)

Китайська гліцинія

Така рослина неймовірно красива, через що часто садять біля будинків та в саду. Однак китайська гліцинія настільки швидко розростається, що буквально "душить" дерева та чагарники навколо себе. А плоди рослини дуже токсичні, при ковтанні вони провокують чимало проблем зі здоров'ям.

Японський спориш

Цей бур'ян швидко розростається і шкодить усім рослинам навколо. Небезпека споришу в тому, що він може зіпсувати всі клумби і навіть підірвати плитку на доріжках і фундамент будинку. Тому його потрібно одразу ж викорінювати, у цьому вам допоможуть спеціальні гербіциди та поради досвідчених садівників.