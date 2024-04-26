Названо 5 "нешкідливих" рослин у вашому саду, які насправді дуже небезпечні

Деякі рослини в саду можуть виявитися токсичними, небезпечними і навіть руйнівними. Не всі квіти та чагарники, які здаються невинними, легко вивести, проте давати їм рости на клумбах та грядках точно не варто.
Які рослини у вашому саду можуть бути небезпечними, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Daily Express.
Так, часто серед чагарників та дерев, на клумбах та газонах з'являється самосів - рослини, які ви точно не садили. Вони можуть бути звичайними, а можуть виявитися дуже небезпечними. Також ви можете посадити або посіяти "шкідливі" рослини помилково або через те, що не знали про їхні особливості.
Цю дуже токсичну рослину часто можуть сплутати з петрушкою чи морквою. Болиголов настільки небезпечний, що може призвести до смерті людини та тварин. Токсична рослина викликає сильне отруєння, а тому таке бур'ян потрібно терміново вирізати і викопувати.
Як виглядає болиголов (ілюстрація: pixabay)
Багаторічна рослина здається цілком невинною. Однак, якщо ви її посадите, то вже незабаром помітите, що алкани буквально розрослися всюди. Зупинити зростання агресивного чагарника складно. Тому не варто давати йому проростати у вас у садку.
Ця небезпечна рослина викликає опіки при контакті зі шкірою, а також може спричинити сліпоту, тому її варто одразу ж видаляти з ділянки, як тільки ви її помітили. Не варто братися за листя та стебла голими руками, захистіть себе від травм.
Чим небезпечний борщівник (ілюстрація: pixabay)
Така рослина неймовірно красива, через що часто садять біля будинків та в саду. Однак китайська гліцинія настільки швидко розростається, що буквально "душить" дерева та чагарники навколо себе. А плоди рослини дуже токсичні, при ковтанні вони провокують чимало проблем зі здоров'ям.
Цей бур'ян швидко розростається і шкодить усім рослинам навколо. Небезпека споришу в тому, що він може зіпсувати всі клумби і навіть підірвати плитку на доріжках і фундамент будинку. Тому його потрібно одразу ж викорінювати, у цьому вам допоможуть спеціальні гербіциди та поради досвідчених садівників.
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