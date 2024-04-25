Скільки років можна зберігати насіння овочів та як перевірити їх якість

У кожного господаря після закінчення чергового сезону залишається запас невикористаного насіння. Чим довше він зберігається, тим гіршими стають його посівні властивості. Тому варто знати, як можна перевірити насіння.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Держпродспоживслужби та Martha stewart.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, які ознаки вказують на те, що насіння потрібно викинути.

Чи може насіння зіпсуватись

Насіння з віком "псується" - це означає, що його життєздатність зникає, і воно більше не проростає. Якщо не посадити, то з часом їх життєздатність зменшується через старіння, вплив світла, зміни температури та вмісту вологи.

Багато пакетів з насінням мають термін придатності, який зазвичай вказує на період, протягом якого насіння гарантовано проросте. Залежно від умов зберігання та інших факторів насіння може залишатися життєздатним після закінчення дати.

Насіння з тривалим терміном служби часто має тверду насіннєву оболонку, яка забезпечує захист від факторів навколишнього середовища та механічних пошкоджень. Прикладами є насіння квасолі, гороху та кабачків.

Насіння з коротшим терміном служби має вищий вміст вологи та більш сприйнятливе до деградації. Прикладом є насіння салату, цибулі та петрушки.

Як довго зберігається насіння

Життєздатність насіння може змінюватися залежно від конкретного виду та умов зберігання. Наприклад:

насіння овочів - від 3 до 6 років

насіння плодів - від 2 до 6 років

насіння квітів - від 1 до 3 років

насіння трав - від 1 до 3 років

Як дізнатися, чи хороше насіння

Потрібно скласти 10 насінин у вологий паперовий рушник, який можна закривати, та зачекати скільки насіння проросте.

Після цього помножте кількість насіння, яке проросло на 10, щоб обчислити відсоток проростання. Якщо проростає від 40 до 60% насіння, то потрібно сіяти густо.

Однак, якщо проростає менш як 40%, подумайте про покупку свіжого насіння.

Підсолена вода допоможе визначити якість посівного матеріалу. Насіння поміщають у соляний розчин, на літр води - чайна ложка солі, та залишають на 2-3 години. Насіння, що спливе, залишиться на поверхні, і є низькоякісним.

Те, що осяде на дні, потрібно промити, просушити, якщо не будете сіяти його вже зараз, або замочити та розпочинати посів.

Правила зберігання

Фахівець з садівництва Лінда Ланджело розповіла, що насіння завжди слід зберігати в прохолодному сухому місці з вологістю менш як 8%.

Насіння набагато швидше псується при високій відносній вологості повітря, а при підвищеній температурі починає проростати.

Вийміть насіння з упаковок, у яких вони були і зберігайте у герметичному контейнері.