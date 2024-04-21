Названо три рослини, які потрібно терміново обрізати, щоб вони пишно цвіли влітку

Навесні дачники та городники активно займаються обрізанням кущів та дерев. Однак не всі пам'ятають про те, що потрібно приділити час ще й квітам у клумбі.

Які рослини потрібно терміново обрізати, щоб вони цвіли, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Daily Express .

Троянди

Кущові троянди потребують обрізки, і якщо ви не встигли зробити цього наприкінці зими та навесні, огляньте рослину. Якщо нові пагони ще не почали випускати листя, у вас ще є час.

Обріжте всі мертві та пошкоджені гілки. Також варто сформувати кущі, вилучивши зайве. Не шкодуйте гілки, якщо їх дуже багато. Не варто давати шанс і надто тонким гілкам. Зрізайте пагони під кутом 45 градусів, а також не забувайте вкорочувати занадто довгі стебла, так ви зможете виростити пишний і квітучий кущ.

Коли потрібно обрізати троянди (ілюстрація: freepik.com)

Гортензії

Йдеться про шорсткий вид цієї рослини. Вони потребують обрізки навесні, тому вам варто поквапитися, якщо ви ще не зробили цього раніше. Гортензії, щоб вони краще росли, варто прорідити.

Також зверніть увагу на деревоподібну та волотисту гортензії. Вони теж потребують догляду. Зрізайте зайве і не залишайте надто багато стебел. Саме так кущі почнуть рясно цвісти, адже зможуть віддавати всі сили декільком гілкам, а не безлічі маленьких пагонів.

Як правильно обрізати гортензії (ілюстрація: freepik.com)

Буддлея

Цю рослину, як і вищевказані, варто було обрізати ще у лютому чи березні. Втім, у вас є ще шанс все виправити. Зрізайте гілки, щоб вони не були надто довгими. Пагони буддлеї краще цвістимуть, якщо ви сформуєте кущ.

Якщо рослина вже стала дуже високою і густою, без жалю зрізайте приблизно половину. Не варто боятися, буддлея швидко відросте, але при цьому обов'язково "викине" нові цвітіння.