Названы 5 "безобидных" растений в вашему саду, которые на самом деле очень опасны

Какие растения опасны, хотя и кажутся безобидными

Так, часто среди кустарников и деревьев, на клумбах и газонах появляется самосев - растения, которые вы точно не сажали. Они могут быть вполне обычными, а могут оказаться очень опасными. Также вы можете посадить или посеять "вредные" растения по ошибке или из-за того, что не знали об их особенностях.

Ядовитый болиголов

Это очень токсичное растение часто могут спутать с петрушкой или морковью. Болиголов настолько опасен, что может привести к смерти человека и животных. Яд растения вызывает сильное отравление, а потому такой сорняк нужно срочно вырезать и выкапывать.

Как выглядит болиголов (иллюстрация: pixabay)

Зеленые алканы

Многолетнее растение кажется вполне безобидным. Однако если вы его посадите, то уже скоро заметите, что алканы буквально разрослись повсюду. Остановить рост агрессивного кустарника сложно. Поэтому не стоит давать ему прорастать у вас в саду.

Гигантский борщевик

Это опасное растение вызывает ожоги при контакте с кожей, а также может вызвать слепоту, поэтому его стоит сразу же удалять с участка, как только вы его заметили. Не стоит браться за листья и стебли голыми руками, защитите себя от травм.

Чем опасен борщевик (иллюстрация: pixabay)

Китайская глициния

Такое растение невероятно красивое, из-за чего часто садят возле домов и в саду. Однако китайская глициния настолько быстро разрастается, что буквально "душит" деревья и кустарники вокруг себя. А плоды растения весьма токсичны, при проглатывании они провоцируют немало проблем со здоровьем.

Японский спорыш

Этот сорняк быстро разрастается и вредит всем растениям вокруг. Опасность спорыша в том, что он может испортить все клумбы и даже "подорвать" плитку на дорожках и фундамент дома. Поэтому его нужно сразу же искоренять, в этом вам помогут специальные гербициды и советы опытных садовников.