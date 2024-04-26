Названы 5 "безобидных" растений в вашему саду, которые на самом деле очень опасны

Некоторые растения в саду могут оказаться токсичными, опасными и даже разрушительными. Не все цветы и кустарники, которые кажутся безобидными, легко вывести, однако давать им расти на клумбах и грядках точно не стоит.
Какие растения в вашем саду могут быть опасными, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.
Так, часто среди кустарников и деревьев, на клумбах и газонах появляется самосев - растения, которые вы точно не сажали. Они могут быть вполне обычными, а могут оказаться очень опасными. Также вы можете посадить или посеять "вредные" растения по ошибке или из-за того, что не знали об их особенностях.
Это очень токсичное растение часто могут спутать с петрушкой или морковью. Болиголов настолько опасен, что может привести к смерти человека и животных. Яд растения вызывает сильное отравление, а потому такой сорняк нужно срочно вырезать и выкапывать.
Как выглядит болиголов (иллюстрация: pixabay)
Многолетнее растение кажется вполне безобидным. Однако если вы его посадите, то уже скоро заметите, что алканы буквально разрослись повсюду. Остановить рост агрессивного кустарника сложно. Поэтому не стоит давать ему прорастать у вас в саду.
Это опасное растение вызывает ожоги при контакте с кожей, а также может вызвать слепоту, поэтому его стоит сразу же удалять с участка, как только вы его заметили. Не стоит браться за листья и стебли голыми руками, защитите себя от травм.
Чем опасен борщевик (иллюстрация: pixabay)
Такое растение невероятно красивое, из-за чего часто садят возле домов и в саду. Однако китайская глициния настолько быстро разрастается, что буквально "душит" деревья и кустарники вокруг себя. А плоды растения весьма токсичны, при проглатывании они провоцируют немало проблем со здоровьем.
Этот сорняк быстро разрастается и вредит всем растениям вокруг. Опасность спорыша в том, что он может испортить все клумбы и даже "подорвать" плитку на дорожках и фундамент дома. Поэтому его нужно сразу же искоренять, в этом вам помогут специальные гербициды и советы опытных садовников.
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