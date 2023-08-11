Названий популярний суп, який уповільнить старіння та появу зморшок
Бульйон на м'ясних кісточках - зазвичай відомий як засіб від осінніх та зимових інфекцій. Правда, такий суп зігріває і ставить на ноги, але користі для повсякденного самопочуття та краси - стану шкіри, волосся чи нігтів набагато більше. Річ у тому, що у бульйоні, звареному на кістках, міститься колаген.
Що саме потрібно додати до бульйону, щоб він був незабутнім, розповіли на польському ресурсі Przyslijprzepis.
Чим корисний бульйон на кістках?
Колаген - найцінніший будівельний білок у вашому організмі. Він є в сполучних тканинах, що складають шкіру, м'язи, сухожилля та зв'язки. Він також присутній у зубах, рогівці ока та у кровоносних судинах. Тому він дуже впливає на всі ці частини тіла. З роками кількість колагену у тканинах, у тому числі й у шкірі, зменшується, тому з'являються зморшки. Цей процес починається у віці 25-30 років, а після 60 років вироблення колагену в організмі припиняється.
Що впливає на кількість колагену в організмі:
- гормональні порушення
- перебування на сонці без захисту від ультрафіолету
- надлишок солі та цукру в щоденному раціоні
- куріння
- хронічний стрес та втома
Зменшення кількості колагену в організмі сприяє не тільки утворенню зморшок, а й погіршенню стану суглобів і кісток: вони стають більш крихкими та схильними до переломів. Також знижується стійкість до інфекцій.
Колагеновий бульйон на кістках та хрящах - смачний засіб від цих проблем. Суп не тільки зігріє вас і наситить холодного дня, але й допоможе вам отримати колаген ззовні.
Що корисного міститься в бульйоні:
- глютамін (покращує рухливість суглобів)
- гіалуронова кислота (яка, крім поліпшення рухливості суглобів, також зменшує набряк і біль, що супроводжує)
- цінні зміцнюючі мінерали (сірка, кальцій, фосфор)
Як приготувати бульйон?
Якщо вам не подобається бульйон на курячих ніжках або кісточках свинини, колагеновий бульйон - це альтернативна та смачна пропозиція на вечерю. Ви можете регулярно подавати його своїм домочадцям, як звичайний бульйон, наприклад, з макаронами.
Щоб приготувати смачний та наваристий бульйон - його потрібно варити не менше 3-4 годин. Але надати супу аромату можна за допомогою одного "секретного" інгредієнта.
Дуже важливо в такий бульйон додати трохи вітаміну С. Саме він сприяє засвоєнню колагену і стимулює його вироблення, сповільнене у людей похилого віку.
З цієї причини варто підкислити й інші "колагенові" страви, зокрема м'ясні чи рибні холодці, чи субпродукти.
Суп та інші страви такого типу можна додатково посипати петрушкою - це своєрідна зелена "бомба", насичена вітаміном С.
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До речі, раніше ми писали про те, як приготувати баклажани, щоб вони мали смак грибів.