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Названий популярний суп, який уповільнить старіння та появу зморшок

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П'ятниця 11 серпня 2023 12:26
Названий популярний суп, який уповільнить старіння та появу зморшок Фото: Чому потрібно їсти бульйон на кістках (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Бульйон на м'ясних кісточках - зазвичай відомий як засіб від осінніх та зимових інфекцій. Правда, такий суп зігріває і ставить на ноги, але користі для повсякденного самопочуття та краси - стану шкіри, волосся чи нігтів набагато більше. Річ у тому, що у бульйоні, звареному на кістках, міститься колаген.

Що саме потрібно додати до бульйону, щоб він був незабутнім, розповіли на польському ресурсі Przyslijprzepis.

Чим корисний бульйон на кістках?

Колаген - найцінніший будівельний білок у вашому організмі. Він є в сполучних тканинах, що складають шкіру, м'язи, сухожилля та зв'язки. Він також присутній у зубах, рогівці ока та у кровоносних судинах. Тому він дуже впливає на всі ці частини тіла. З роками кількість колагену у тканинах, у тому числі й у шкірі, зменшується, тому з'являються зморшки. Цей процес починається у віці 25-30 років, а після 60 років вироблення колагену в організмі припиняється.

Що впливає на кількість колагену в організмі:

  • гормональні порушення
  • перебування на сонці без захисту від ультрафіолету
  • надлишок солі та цукру в щоденному раціоні
  • куріння
  • хронічний стрес та втома

Зменшення кількості колагену в організмі сприяє не тільки утворенню зморшок, а й погіршенню стану суглобів і кісток: вони стають більш крихкими та схильними до переломів. Також знижується стійкість до інфекцій.

Колагеновий бульйон на кістках та хрящах - смачний засіб від цих проблем. Суп не тільки зігріє вас і наситить холодного дня, але й допоможе вам отримати колаген ззовні.

Що корисного міститься в бульйоні:

  • глютамін (покращує рухливість суглобів)
  • гіалуронова кислота (яка, крім поліпшення рухливості суглобів, також зменшує набряк і біль, що супроводжує)
  • цінні зміцнюючі мінерали (сірка, кальцій, фосфор)

Як приготувати бульйон?

Якщо вам не подобається бульйон на курячих ніжках або кісточках свинини, колагеновий бульйон - це альтернативна та смачна пропозиція на вечерю. Ви можете регулярно подавати його своїм домочадцям, як звичайний бульйон, наприклад, з макаронами.

Щоб приготувати смачний та наваристий бульйон - його потрібно варити не менше 3-4 годин. Але надати супу аромату можна за допомогою одного "секретного" інгредієнта.

Дуже важливо в такий бульйон додати трохи вітаміну С. Саме він сприяє засвоєнню колагену і стимулює його вироблення, сповільнене у людей похилого віку.

З цієї причини варто підкислити й інші "колагенові" страви, зокрема м'ясні чи рибні холодці, чи субпродукти.

Суп та інші страви такого типу можна додатково посипати петрушкою - це своєрідна зелена "бомба", насичена вітаміном С.

Читайте також, чим можна легко замінити картоплю в супі, борщі чи салатах.

До речі, раніше ми писали про те, як приготувати баклажани, щоб вони мали смак грибів.

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