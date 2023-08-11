Назван популярный суп, который замедлит старение и появление морщин
Бульон на мясных косточках - обычно известен как средство от осенних и зимних инфекций. Правда, такой суп согревает и ставит на ноги, но пользы для повседневного самочувствия и красоты - состояния кожи, волос или ногтей - гораздо больше. В бульоне, сваренном на костях, содержится коллаген.
Что именно нужно добавить в бульон, чтобы он был незабываем, рассказали на польском ресурсе Przyslijprzepis.
Чем полезен бульон на костях?
Коллаген - самый ценный строительный белок в вашем организме. Он есть в соединительных тканях, составляющих кожу, мышцы, сухожилия и связки. Он также присутствует в зубах, роговице глаза и в кровеносных сосудах. Поэтому он оказывает большое влияние на все эти части тела. С годами количество коллагена в тканях, в том числе и в коже, уменьшается - появляются морщины. Этот процесс начинается в возрасте 25-30 лет, а после 60 лет выработка коллагена в организме прекращается.
Что влияет на количество коллагена в организме:
- гормональные нарушения
- пребывание на солнце без защиты от ультрафиолета
- избыток соли и сахара в ежедневном рационе
- курение
- хронический стресс и усталость
Меньшее количество коллагена в организме способствует не только образованию морщин, но и ухудшению состояния суставов и костей: они становятся более хрупкими и склонными к переломам. Также снижается устойчивость к инфекциям.
Коллагеновый бульон на костях и хрящах - вкусное средство от этих проблем. Суп не только согреет вас и насытит в холодный день, но и поможет вам получить коллаген извне.
Что полезного содержится в бульоне:
- глютамин (улучшает подвижность суставов)
- гиалуроновая кислота (которая, помимо улучшения подвижности суставов, также уменьшает отек и сопровождающую боль)
- ценные укрепляющие минералы (сера, кальций, фосфор)
Как приготовить полезный бульон
Если вам не нравится бульон на куриных ножках или косточках свинины, коллагеновый бульон - это альтернативное и вкусное предложение на ужин. Вы можете регулярно подавать его своим домочадцам, как обычный бульон, например макаронами.
Чтобы приготовить вкусный и наваристый бульон - его нужно варить не менее 3-4 часов. Но придать супу аромат можно с помощью одного "секретного" ингредиента.
Очень важно в такой бульон добавить немного витамина С. Именно он способствует усвоению коллагена и стимулирует его выработку, замедленную у пожилых людей.
По этой же причине стоит подкислить и другие "коллагеновые" блюда, в том числе мясные или рыбные холодцы или субпродукты.
Суп и другие блюда такого типа можно дополнительно посыпать петрушкой - это своеобразная зеленая "бомба", насыщенная витамином С.
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