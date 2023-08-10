Чим можна легко замінити картоплю в супі, борщі чи салатах
Картопля належить до тих продуктів, які є в нашому раціоні майже завжди. Без цього овоча не можна приготувати перші страви або ситні овочеві салати. Однак замінити картоплю у звичних стравах можна. І альтернативні продукти не тільки зроблять страву здоровою, а й додадуть їй ситності.
Чим можна замінити картоплю в супах, борщі чи салатах – читайте нижче.
У супі
Для заміни картоплі у перших стравах можна використовувати різні овочі. Наприклад:
- Цвітна капуста – додасть яскравості вашому супу, наситить його вітамінами та корисними речовинами.
- Батат - цей овоч ще називають солодкою картоплею. Батат надасть супу ніжність та текстуру. А ще він багатий на антиоксиданти та клітковину.
- Боби - вибирайте те, що вам до смаку: сочевиця, квасоля чи нут. Вони всі чудово допоможуть замінити картоплю в супі, і збагатять вашу страву корисними речовинами та білком.
У борщі
Ну, який борщ без картоплі? Але й тут можна легко замінити цей овоч на щось інше.
- Корінь пастернаку - цей овоч схожий на моркву, але він додасть борщу неповторного смаку та аромату. А ще в ньому багато вітаміну В та антиоксидантів.
- Ріпа – використовуйте цей коренеплід для створення цікавого варіанта вашого борщу. Ріпа додасть ніжного смаку та аромату, а ще наситить страву клітковиною та мінералами.
- Кабачки - наріжте кабачки кубиками та додайте до борщу за пару хвилин до готовності. Ваша страва стане легшою та ніжнішою.
У салатах
Влітку додавати картоплю в салат не дуже хочеться, тому багато кулінарів шукають заміну цьому овочу.
- Авокадо - салат отримає кремову структуру та багатий смак. У ньому повно здорових жирів та вітамінів.
- Цукіні - використовуйте в салатах цукіні замість картоплі, і ви отримаєте легку та освіжаючу страву. У цьому овочі багато клітковини, вітамінів С та К.
- Солодкий перець - додайте шматочки різнокольорового солодкого перцю в салат для яскравості та хрумкої текстури. У цьому овочі багато антиоксидантів.
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