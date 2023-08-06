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Баклажани, як гриби: так смачно, що ви захочете готувати цю страву щодня!

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Неділя 06 серпня 2023 16:51
Баклажани, як гриби: так смачно, що ви захочете готувати цю страву щодня! Як приготувати баклажани зі смаком грибів (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Сезон баклажанів вже розпочався, а значить настав час згадувати рецепти з цим овочем. Він універсальний, тому що чудово допомагає замінити м'ясо чи гриби. А ще й неймовірно корисний, тому що в ньому міститься калій, вітаміни РР, групи B, С, каротин, магній та мідь.

Як приготувати баклажани зі смаком грибів – читайте у матеріалі нижче.

Що вам знадобиться:

  • Баклажани - 1 кг
  • Цибуля - 500 г
  • Вершки або сметана 10% - 200 мл
  • Сіль – 1 ст. ложка
  • Гвоздика - 2 суцвіття
  • Лавровий лист
  • Перець - щіпка
  • Рослинна олія - для смаження

Як приготувати баклажани

Баклажани потрібно помити, очистити від шкірки, нарізати кубиками. Готові овочі скласти в миску, додати сіль, перемішати та залишити на 20 хвилин. Потім залити баклажани окропом і дати настоятися ще 7-10 хвилин, щоб пішла вся гіркота.

Поки баклажани проходять обробку, дрібно ріжемо цибулю і пасеруємо її в невеликій кількості рослинної олії на сковороді. Потім додаємо до цибулі оброблені баклажани.

Перемішуємо. Додаємо 200 мл вершків чи сметани, ще можна використовувати нежирний майонез. Потім - лавровий лист, дрібку перцю, гвоздику і ще раз добре перемішуємо.

Накриваємо кришкою і тушкуємо ще 20 хвилин. Періодично помішуйте блюдо. Якщо любите гостріші овочі - додайте ще трохи солі, перцю та спецій до свого смаку.

Таку закуску з баклажанів можна подавати до гарніру у гарячому вигляді, а також насолоджуватися смаком у холодному вигляді, використовуючи як окрему страву.

А ось ще один рецепт приготування баклажанів зі смаком грибів:

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