Названы продукты, замедляющие старение. Как включить их в рацион
Новое исследование показало, что специфические питательные вещества, подобные к тем, что содержаться в средиземноморской диете, могут играть решающую роль в замедлении старения мозга.
Какие продукты нужно употреблять, чтобы замедлить старение, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Healthline.
Какое питание замедляет старение мозга
Ученые выяснили, что жирную рыбу нужно добавлять в свой рацион.
"Жирная рыба, как лосось, скумбрия, сардины и форель, богата омега-3 жирными кислотами, и мы должны стремиться потреблять по крайней мере одну порцию жирной рыбы в неделю", - говорят ученые
Лиственная зелень, как шпинат, капуста и брокколи, также является отличным выбором. Они обеспечивают каротиноиды, такие как лютеин и зеаксантин.
Орехи и семена - это еще один продукт, которым стоит запастись. Миндаль, семена подсолнечника и семена льна содержат витамин Е и АЛК (альфа-линоленовую кислоту).
Чтобы добавить больше холина в свой рацион, попробуйте включить яйца и печень. Наполнить тарелку разноцветными овощами и фруктами - тоже хорошая идея. Перец, помидоры и апельсины - содержат много антиоксидантов и витамина С.
Как включить в свой рацион больше продуктов для здоровья мозга
Вам не нужно полностью просматривать свой рацион, чтобы придать приоритет здоровью своего мозга. Вы можете начать с небольших шагов в правильном направлении.
Диетолог Ладлам-Рейн советует выбрать один или два дня в неделю, чтобы включить в пищу лосось, сардины или скумбрию.
Вы также можете увеличить потребление листовой зелени, добавляя шпинат или капусту в полосу, салаты и гарниры.
Во время перекусов Ладлам-Рейн рекомендует держать под рукой миндаль, семена подсолнечника и семена льна.
Вы можете есть их по отдельности или добавлять в йогурт, хлопья или кашу для более полноценной пищи.
Завтрак - это прекрасное время, чтобы увеличить потребление холина. Вы можете сделать это, взяв яйца. Наконец, Ладлам-Рейн рекомендует добавить много цвета вашей тарелке с помощью множества свежих фруктов и овощей.
Стремитесь к разнообразным разноцветным продуктам, чтобы обеспечить хорошее сочетание антиоксидантов и каротиноидов.
Ключевым является употребление цельной, минимально обработанной пищи, насколько это возможно.
"Пытайтесь есть по крайней мере пять порций фруктов и овощей в день и 30 различных продуктов растительного происхождения в неделю. Ешьте их, чтобы получить все необходимые питательные вещества", - советует эксперт.
До этого диетолог поделилась рецептом салата для молодости и долголетия.
Раньше мы писали о том, как питаться, чтобы замедлить старение.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.