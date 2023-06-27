Названі два кольори лаку для нігтів, які роблять вас старшим за свої роки

Лак для нігтів є постійною частиною манікюру. Але є кольори, яких краще уникати, особливо жінкам після 50 років. Невдала палітра може підкреслити судини на руках, сухість шкіри, пігментні плями.
На YouTube-каналі Hair Skin beauty назвали два кольори лаку для нігтів, від яких зрілі жінки повинні відмовитися, інакше вони ризикують виглядати старшими.
Експерт із краси пояснив, що руки - це та частина тіла, на якій дуже швидко видно ознаки старіння.
З віком на наших руках неминуче з'являються "судинні зірочки" та "суха шкіра", але навіть у цьому випадку є прості способи, які дозволять жінкам виглядати молодшими.
Від чорного кольору нігтів найкраще відмовитись назавжди.
Однак це не означає відмову від усіх темних кольорів на користь пастельних тонів, просто оберіть темно-синій і темно-сірий замість вугільно-чорного.
Також не варто використовувати у манікюрі зрілих жінок білий колір лаку. Вибирайте кремові відтінки та будьте на висоті.
"Виберіть колір, який поєднується з відтінком вашої шкіри", - радить експерт.
Однак остання рада б'юті-блогера полягала в тому, що жінки мають обирати відтінок, який їм підходить.
Справді, ніщо так не говорить про молодість, як впевненість у собі, тому дуже важливо, щоб жінки обирали колір, який приносить радість.
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