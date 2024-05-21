Названі 5 найкорисніших фруктів, які треба їсти всім

Які фрукти - найкорисніші

Грейпфрут

Грейпфрут - це субтропічний цитрусовий фрукт, насичений поживними речовинами. Згідно з дослідженням Advances in Nutrition, грейпфрут є потужним джерелом нарингіну, поліфенолу, пов’язаного зі зниженням артеріального тиску та резистентністю до інсуліну (основна причина діабету 2 типу).

Крім того, половина порції грейпфрута містить 13% щоденної норми вітаміну А. Вітамін А необхідний для здоров’я. Він підтримує здоровий зір та імунну функцію, допомагає у формуванні колагену та сприяє міцності кісток. Регулярне вживання грейпфрута забезпечує достатню кількість вітаміну А.

Ожина

Ожина багата на антоціани, поліфеноли, що відповідають за червоний, синій і фіолетовий відтінки. Дослідження показують, що антоціани ягід позитивно впливають на шляхи регуляції рівня глюкози в крові.

Рандомізоване контрольоване дослідження 2018 року спостерігало посилене окислення жиру та покращений контроль рівня глюкози серед чоловіків із надмірною вагою або ожирінням, які харчувалися дієтою з високим вмістом жиру з 600 грамами (4 чашками) ожини щодня протягом одного тижня/

Зокрема, чоловіки, які отримували ожину, продемонстрували більшу чутливість до інсуліну, що є важливим фактором для запобігання діабету 2 типу.

Полуниця

Окрім низького вмісту цукру, поживні речовини полуниці пов’язані з покращенням факторів ризику серцево-судинних захворювань.

Поліфеноли, клітковина, вітаміни та мінерали сприяють користі полуниці для серця.

Дослідження, представлені в British Journal of Nutrition, показують, що полуниця знижує рівень с-реактивного білка (запальний маркер) і знижує ліпопротеїни низької щільності та загальний холестерин у людей з підвищеним холестерином.

Інший мета-аналіз 2019 року показує, що вживання 10-454 грамів полуниці (одна середня полуниця на 2 3/4 чашки полуниці) знижує фактори ризику, пов’язані зі здоров’ям серця.

Ківі

Окрім низького вмісту цукру, ківі містить багато інших корисних поживних речовин. Дослідження підтверджують, що ківі допомагає боротися із запорами через вміст розчинної та нерозчинної клітковини.

Розчинні та нерозчинні волокна пом’якшують калові маси та збільшують їх об’єм, полегшуючи його виведення. Дослідження 2010 року показало, що вживання двох ківі щодня протягом чотирьох тижнів збільшує частоту дефекації у здорових дорослих і людей із захворюванням подразненого кишечника, або СРК, з домінуючим запором.

Гуава

Гуава містить значну кількість вітаміну С - у чотири рази більше, ніж в апельсинах. Вітамін С є потужним антиоксидантом, який часто використовують для полегшення застуди.

Метааналіз 2023 року в BMC Public Health показав, що щоденне споживання 1 грама вітаміну С зменшує тривалість важких симптомів застуди. Одна маленька гуава містить 125 мг вітаміну С, тому вам потрібно з’їсти вісім гуав, щоб досягти рекомендованої кількості.

З усім тим, вміст антиоксидантів і вітамінів у гуаві може зменшити симптоми застуди та її тривалість.