Названы 5 самых полезных фруктов, которые нужно есть всем

Какие фрукты – самые полезные

Грейпфрут

Грейпфрут - это субтропический цитрусовый фрукт, насыщенный питательными веществами. Согласно исследованию Advances in Nutrition, грейпфрут является мощным источником нарингина, полифенола, связанного со снижением АД и резистентностью к инсулину (основная причина диабета 2 типа).

Кроме того, половина порции грейпфрута содержит 13% ежедневной нормы витамина А. Витамин А необходим для здоровья. Он поддерживает здоровое зрение и иммунную функцию, помогает в формировании коллагена и способствует прочности костей. Регулярное употребление грейпфрута обеспечивает достаточное количество витамина А.

Ежевика

Ежевика богата антоцианами, полифенолами, отвечающими за красный, синий и фиолетовый оттенки. Исследования показывают, что антоцианы ягод оказывают положительное влияние на пути регуляции уровня глюкозы в крови.

Рандомизированное контролируемое исследование 2018 года наблюдало усиленное окисление жира и улучшенный контроль уровня глюкозы среди мужчин с избыточным весом или ожирением, питавшихся диетой с высоким содержанием жира с 600 граммами (4 чашками) ежевики ежедневно в течение одной недели/

В частности, мужчины, получавшие ежевику, продемонстрировали большую чувствительность к инсулину, что является важным фактором для предотвращения диабета 2 типа.

Клубника

Помимо низкого содержания сахара, питательные вещества клубники связаны с улучшением факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Полифенолы, клетчатка, витамины и минералы способствуют пользе клубники для сердца.

Исследования, представленные в British Journal of Nutrition, показывают, что клубника снижает уровень среактивного белка (воспалительный маркер) и снижает липопротеины низкой плотности и общий холестерин у людей с повышенным холестерином.

Другой мета-анализ 2019 показывает, что употребление 10-454 грамм клубники (одна средняя клубника на 2 3/4 чашки клубники) снижает факторы риска, связанные со здоровьем сердца.

Киви

Кроме низкого содержания сахара, киви содержит много других полезных питательных веществ. Исследования подтверждают, что киви помогает бороться с запорами из-за содержания растворимой и нерастворимой клетчатки.

Растворимые и нерастворимые волокна смягчают каловые массы и увеличивают их объем, облегчая его выведение. Исследование 2010 показало, что употребление двух киви ежедневно в течение четырех недель увеличивает частоту дефекации у здоровых взрослых и людей с заболеванием раздраженного кишечника, или СРК, с доминирующим запором.

Гуава

Гуава содержит значительное количество витамина С - в четыре раза больше, чем в апельсинах. Витамин С является мощным антиоксидантом, часто используемым для облегчения простуды.

Метаанализ 2023 года в BMC Public Health показал, что ежедневное потребление 1 г витамина С уменьшает длительность тяжелых симптомов простуды. Одна маленькая гуава содержит 125 мг витамина С, поэтому вам нужно съесть восемь гуав, чтобы достичь рекомендуемого количества.

Со всем тем содержание антиоксидантов и витаминов в гуаве может уменьшить симптомы простуды и ее продолжительность.