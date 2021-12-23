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Названа зелень, которая снижает артериальное давление и помогает работе сердца

Новина українською →
Четверг 23 декабря 2021 18:47
Названа зелень, которая снижает артериальное давление и помогает работе сердца Фото: Названа зелень, которая понижает артериальное давление (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Скачки артериального давления негативно отражаются на работе всей сердечно-сосудистой системы. Повышенное давление или гипертония – одно из самых распространенных заболеваний во всем мире.

Известный диетолог Райан Раман назвал зелень, которая поможет нормализовать артериальное давление и будет помогать работе сердца. Об этом сообщает Medikforum.

По словам специалиста, в рационе обязательно должны быть тимьян или розмарин. Именно эта зелень благотворно влияет на кровеносные сосуды.

Тимьян часто добавляют в маринады, а также при приготовлении тушеных продуктов. Эта зелень ингибирует тип фермента АПФ (ангиотензинпревращающий фермент), который способствует повышению артериального давления.

АПФ сужает кровеносные сосуды и создает дополнительную нагрузку на систему. А тимьян способен снизить риск сердечных заболеваний и высокого уровня холестерина.

"Исследования показали, что розмариновая кислота, которая присутствует в тимьяне, обладает многими преимуществами, такими как уменьшение воспаления, уровня сахара в крови, а также усиление кровотока. Она может помочь снизить кровяное давление", - объяснил диетолог.

Кроме того, розмариновая кислота помогает значительно снизить систолическое артериальное давление за счет ингибирования ангиотензинпревращающего фермента.

Если вкус тимьяна вам не нравится, то его можно заменить и другими специями, которые также имеют способности понижать артериальное давление.

Корица – расширяет кровеносные сосуды и снижает кровяное давление.

Имбирь – имеет схожее воздействие с тимьяном и является естественным ингибитором АМФ.

Как отмечает специалист, перед употреблением дополнительных специй и зелени необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Дело в том, что некоторые специи могут взаимодействовать с лекарствами от гипертонии и нужно выяснить, не навредит ли такое сочетание организму.

Напомним, ранее мы писали о том, какой продукт нужно употреблять на завтрак для снижения артериального давления.

А также мы рассказывали о том, что врач шокировал правдой о том, что произойдет при употреблении пива каждый день.

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