Названа зелень, яка знижує артеріальний тиск і допомагає роботі серця

Скачки артеріального тиску негативно відбиваються на роботі всієї серцево-судинної системи. Підвищений тиск або гіпертонія – одне з найпоширеніших захворювань у всьому світі.

Відомий дієтолог Раян Раман назвав зелень, яка допоможе нормалізувати артеріальний тиск і допомагатиме роботі серця. Про це повідомляє Medikforum.

За словами фахівця, в раціоні обов'язково повинні бути чебрець або розмарин. Саме ця зелень благотворно впливає на кровоносні судини.

Чебрець часто додають в маринади, а також при приготуванні тушкованих продуктів. Ця зелень інгібує тип ферменту АПФ (ангіотензинперетворюючий фермент), який сприяє підвищенню артеріального тиску.

АПФ звужує кровоносні судини та створює додаткове навантаження на систему. А чебрець здатний знизити ризик серцевих захворювань і високого рівня холестерину.

"Дослідження показали, що розмаринова кислота, яка присутня в чебрецю, має багато переваг, таких як зменшення запалення, рівня цукру в крові, а також посилення кровотоку. Вона може допомогти знизити кров'яний тиск", - пояснив дієтолог.

Крім того, розмаринова кислота допомагає значно знизити систолічний артеріальний тиск шляхом інгібування ангіотензинперетворюючого ферменту.

Якщо смак чебрецю вам не подобається, то його можна замінити й іншими спеціями, які також мають здатності знижувати артеріальний тиск.

Кориця - розширює кровоносні судини та знижує кров'яний тиск.

Імбир - має схожий вплив з чебрецем і є природним інгібітором АМФ.

Як зазначає фахівець, перед вживанням додаткових спецій і зелені необхідно проконсультуватися з лікарем.

Річ у тому, що деякі спеції можуть взаємодіяти з ліками проти гіпертонії й потрібно з'ясувати, чи не зашкодить таке поєднання організму.