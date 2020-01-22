Зеленський в 2019 році заробив майже десять гонорарів "Кварталу 95" (документ)

Володимир Зеленський отримав за 2019 рік 208 тис. зарплати (фото: РБК-Україна)

У мережі розповіли, яку зарплату отримав Володимир Зеленський за 2019 рік

Володимир Зеленський отримав за 2019 рік з моменту інавгурації 208 727 гривень зарплати. Виплати, як президенту України почали нараховуватися Зеленському з кінця травня 2019 року. З цієї суми Зеленський заплатив податків на суму майже 41 тисячу гривень. Таким чином, за весь час свого президентства Зеленський отримав "чистими" 168 025 гривень заробітної плати.

Кожен місяць президент отримував 28 тисяч гривень. Це чистий оклад без премій і надбавок. Про це пишуть "Українські новини", які відправили запит у Державне управління справами. До речі, тринадцяту зарплату Зеленський не отримував.

До речі, в документі наголошується, що голова Офісу президента Андрій Богдан отримав за 2019 рік 218 746 гривень, а це виходить навіть більше, ніж у президента.

Заробітна плата президента Володимира Зеленського (Скріншот Українські новини)

Нагадаємо, що раніше, до свого президентства, Володимир Зеленський працював у "Кварталі 95" в якості актора. Тоді він заробляв за виступ близько 1000 доларів. Про це раніше розповідав перший помічник глави держави Сергій Шефір.

"Припустимо, гонорар становить 20 тисяч. Якщо трупа людина в десять і авторів чоловік 10-15, як ці 50% можуть розподілитися, ви вважаєте? Розподіліть 10 тисяч на 10 акторів і 15 авторських груп – скільки отримає Зеленський? Тисячу!" - розповідав Шефір.

За словами Шефіра, він міг помилятися в зарплаті Зеленського в часи "Кварталу" максимум в 200 доларів.