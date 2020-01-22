ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський в 2019 році заробив майже десять гонорарів "Кварталу 95" (документ)

STYLERПерсони    22.01.2020 - 17:24
Зеленський в 2019 році заробив майже десять гонорарів "Кварталу 95" (документ)
Володимир Зеленський отримав за 2019 рік 208 тис. зарплати (фото: РБК-Україна)

У мережі розповіли, яку зарплату отримав Володимир Зеленський за 2019 рік

Володимир Зеленський отримав за 2019 рік з моменту інавгурації 208 727 гривень зарплати. Виплати, як президенту України почали нараховуватися Зеленському з кінця травня 2019 року. З цієї суми Зеленський заплатив податків на суму майже 41 тисячу гривень. Таким чином, за весь час свого президентства Зеленський отримав "чистими" 168 025 гривень заробітної плати.

Кожен місяць президент отримував 28 тисяч гривень. Це чистий оклад без премій і надбавок. Про це пишуть "Українські новини", які відправили запит у Державне управління справами. До речі, тринадцяту зарплату Зеленський не отримував.

До речі, в документі наголошується, що голова Офісу президента Андрій Богдан отримав за 2019 рік 218 746 гривень, а це виходить навіть більше, ніж у президента.

Зеленський в 2019 році заробив майже десять гонорарів &quot;Кварталу 95&quot; (документ)

Заробітна плата президента Володимира Зеленського (Скріншот Українські новини)

Нагадаємо, що раніше, до свого президентства, Володимир Зеленський працював у "Кварталі 95" в якості актора. Тоді він заробляв за виступ близько 1000 доларів. Про це раніше розповідав перший помічник глави держави Сергій Шефір.

"Припустимо, гонорар становить 20 тисяч. Якщо трупа людина в десять і авторів чоловік 10-15, як ці 50% можуть розподілитися, ви вважаєте? Розподіліть 10 тисяч на 10 акторів і 15 авторських груп – скільки отримає Зеленський? Тисячу!" - розповідав Шефір.

За словами Шефіра, він міг помилятися в зарплаті Зеленського в часи "Кварталу" максимум в 200 доларів.

Кремль підтвердив запит на зустріч Зеленського з Путіним ОП не виключив зустріч Зеленського з Путіним і назвав тему можливих переговорів
Новини України Володимир Зеленський
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся