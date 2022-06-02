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Названа точная дата открытия ТРЦ Retroville: "мы большие и сильные"

Новина українською →
Київ, Четверг 02 июня 2022 17:32
Названа точная дата открытия ТРЦ Retroville: "мы большие и сильные" ТРЦ Retroville в Киеве снова откроют (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве торгово-развлекательный комплекс Retroville на проспекте Правды после ремонта частично откроют 15 июня 2022 года.

Об этом сообщили на официальной странице комплекса в Facebook.

"Мы несокрушимы и сильны и готовы возобновлять работу. Наша поддержка экономики Украины - вклад в будущую победу", - говорится в сообщении.

Ранее на странице сообщали, что в течение нескольких месяцев на разрушенном ТРЦ Retroville ведутся ремонтные работы. Согласно плану, три четверти площадей станут открытыми для посетителей уже в августе, а остальные площади поэтапно откроют в декабре 2022 года и марте 2023 года.

Что случилось с комплексом

20 марта армия РФ нанесла ракетный удар по ТРЦ Retroville в Подольском районе. В результате мощного обстрела восемь человек погибли, один человек был ранен.

На территории парковки возле торгового центра произошел пожар. Нанесен ущерб офисному зданию и спортивному центру Sport LIFE.

Кроме того, было повреждено фасады с юго-восточной стороны ТРЦ Retroville, один из 8 входов в центр. Также разбита часть витрин и нанесен ущерб отделке внутри комплекса

Однако, представители ТРЦ заверили, что смогут ликвидировать повреждения, проведя ремонтно-восстановительные работы.

Стоит отметить, что это не единственный крупный торговый центр в Украине, который был поврежден или разрушен российскими ракетами.

Названа точная дата открытия ТРЦ Retroville: &quot;мы большие и сильные&quot;Названа точная дата открытия ТРЦ Retroville: &quot;мы большие и сильные&quot;Названа точная дата открытия ТРЦ Retroville: &quot;мы большие и сильные&quot;ТРЦ Retroville в Киеве, который ранее обстреляли оккупанты, снова откроют (facebook.com/retroville.kyiv)

Ранее мы сообщали, какие ТРЦ, кино и рестораны уже работают в Киеве.

Также мы писали, что во время ракетного удара по Одессе был разрушен ТРЦ "Ривьера".

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