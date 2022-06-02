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Названа точна дата відкриття ТРЦ Retroville: "ми незламні та сильні"

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Київ, Четвер 02 червня 2022 17:32
Названа точна дата відкриття ТРЦ Retroville: "ми незламні та сильні" ТРЦ Retroville у Києві знову відкриють (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві торговельно-розважальний комплекс Retroville на проспекті Правди після ремонту частково відчинять 15 червня 2022 року.

Про це повідомили на офіційній сторінці комплексу у Facebook.

"Ми незламні та сильні і готові відновлювати роботу. Наша підтримка економіки України - вклад у майбутню перемогу", - йдеться у повідомленні.

Раніше на сторінці повідомляли, що протягом кількох місяців на зруйнованому ТРЦ Retroville ведуться ремонтні роботи. Згідно з планом, три чверті площ стануть відкритими для відвідувачів вже в серпні, а решту площ поетапно відкриють у грудні 2022 року та березні 2023 року.

Що сталося з комплексом

20 березня армія РФ завдала ракетного удару по ТРЦ Retroville у Подільському районі. Внаслідок потужного обстрілу восьмеро людей загинуло, одну особу було поранено.

На території парковки біля торгового центру сталася пожежа. Завдано шкоди офісній будівлі та спортивному центру Sport LIFE.

Крім того, було пошкоджено фасади з південно-східного боку ТРЦ Retroville, один з 8 входів у центр. Також розбито частину вітрин та завдано шкоди оздобленню всередині комплексу

Однак, представники ТРЦ запевнили, що зможуть ліквідувати пошкодження, провівши ремонтно-відновлювальні роботи.

Варто зазначити, що це не єдиний великий торговий центр в Україні, який був пошкоджений або зруйнований російськими ракетами.

Названа точна дата відкриття ТРЦ Retroville: &quot;ми незламні та сильні&quot;Названа точна дата відкриття ТРЦ Retroville: &quot;ми незламні та сильні&quot;Названа точна дата відкриття ТРЦ Retroville: &quot;ми незламні та сильні&quot;ТРЦ Retroville у Києві, який раніше обстріляли окупанти, знову відкриють (facebook.com/retroville.kyiv)

Раніше ми повідомляли, які ТРЦ, кіно і ресторани вже працюють у Києві.

Також ми писали, що під час ракетного удару по Одесі був зруйнований ТРЦ "Рів'єра".

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