Названа щоденна проста звичка, яка додасть 11 років до вашого життя

Про що сказано у дослідженні

Всім відомо, що ходьба - один із найпростіших способів підтримати своє здоров’я, особливо якщо ви намагаєтеся схуднути, покращити свій фізичний стан або впоратися із захворюваннями серця, високим кров’яним тиском або діабетом.

Основна форма вправ також може зняти стрес і тривогу та покращити пам’ять.

Дослідження опиралося на дані за 20 років, включаючи оцінки ризику фізичної активності, надані фітнес-трекерами, використаними в 2003-2006 роках у Національному дослідженні здоров’я та харчування дорослих старше 40 років.

Дані показали, що 25 % найбільш активних американців у віці старше 40 років в середньому ходили 160 хвилин щодня. З такою швидкістю люди досягали швидкості до трьох миль на годину.

Потім дослідники застосували ці висновки до модельного дослідження, яке могло б інтерпретувати, як ходьба впливає на тривалість життя людини на основі рівня її фізичної активності.

Загалом, дослідження показує, що ходьба 160 хвилин на день може збільшити ваше життя майже на шість років. Це збільшить середню очікувану тривалість життя з 78,6 до 84 років.

Однак, згідно з їхніми висновками, дорослі старше 40 років у найменш активному 25-процентилі можуть додати додаткові шість років до свого життя за допомогою такого режиму ходьби.

Підраховано, що ті, кого вважають найменш активними, могли б збільшити тривалість життя на 11 років, якщо б додали додаткову годину та 41 хвилину ходьби, довівши загальну суму до 4 годин і 52 хвилин.

"Найбільше збільшення тривалості життя за годину ходьби було помічено для людей із найнижчим квартилем активності, де годинна прогулянка могла додати до життя вражаючих шість годин", - розповіли вчені.