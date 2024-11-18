Названа ежедневная простая привычка, которая прибавит 11 лет к вашей жизни

О чем говорится в исследовании

Всем известно, что ходьба - один из самых простых способов поддержать свое здоровье, особенно если вы пытаетесь похудеть, улучшить свое физическое состояние или справиться с заболеваниями сердца, высоким кровяным давлением или диабетом.

Основная форма упражнений может снять стресс и тревогу и улучшить память.

Исследование опиралось на данные за 20 лет, включая оценки риска физической активности, предоставленные фитнес-трекерами, использованными в 2003-2006 годах в Национальном исследовании здоровья и питания взрослых старше 40 лет.

Данные показали, что 25% наиболее активных американцев в возрасте старше 40 лет в среднем ходили 160 минут ежедневно. С такой скоростью люди достигали скорости до трех миль в час.

Затем исследователи применили эти выводы к модельному исследованию, которое могло бы интерпретировать, как ходьба влияет на продолжительность жизни человека на основе его физической активности.

В общем, исследование показывает, что ходьба 160 минут в день может увеличить вашу жизнь почти на шесть лет. Это увеличит среднюю ожидаемую продолжительность жизни с 78,6 до 84 лет.

Однако, согласно их выводам, взрослые старше 40 лет в наименее активном 25-процентиле могут добавить дополнительные шесть лет к своей жизни с помощью такого режима ходьбы.

Подсчитано, что те, кого считают менее активными, могли бы увеличить продолжительность жизни на 11 лет, если бы добавили дополнительный час и 41 минуту ходьбы, доведя общую сумму до 4 часов и 52 минут.

"Наибольшее увеличение продолжительности жизни за час ходьбы было замечено для людей с самым низким квартилем активности, где часовая прогулка могла добавить в жизнь впечатляющих шесть часов", - рассказали ученые.