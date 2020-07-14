Названа самая полезная лесная ягода, которая поможет вашему зрению

Самая полезная лесная ягода (иллюстративное фото: pixabay.com)

Врачи рассказали о суперягоде, которая растет в лесу и приносит много пользы здоровью

Врачи рассказали про самую полезную лесную ягоду, которая еще и очень вкусная, хорошо переносит заморозку, а также отлично подходит для выпечки, смузи, йогуртов. Речь идет про любимую многими чернику. Единственный недостаток ягоды - это цена, которая в этом году прям таки кусается.

Про пользу этой суперягоды для зрения пишет newperexod.com.

Эта лесная ягода невероятно богата антиоксидантами (протоантоцианиды, флавоноиды и танины), которые уменьшают воспаление и замедляют старение. Помимо того, в чернике содержатся кальций, магний, марганец, витамины А, В1, В6, С и PP.

Темно-синий цвет ягода получила благодаря красителю антоциану. Ученые на опытах доказали, что это вещество уменьшает риски многих заболеваний сердца, кровеносной системы, глаз и рака.

Черника поможет сердцу и зрению (фото: pixabay.com)

Однако самый главный плюс черники: она помогает зрению. Так, лабораторные опыты показали, что употребление черники может предотвратить или лечить заболевания глаз, например, отслоение сетчатки. В основном, положительное действие связано с улучшением кровотока сетчатки глаза.

Черника может приостановить ухудшение зрения. Ее следует применять в целях профилактики проблем с глазами.

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