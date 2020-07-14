Названа найкорисніша лісова ягода, яка допоможе вашому зору

Найкорисніша лісова ягода (ілюстративне фото: pixabay.com)

Лікарі розповіли про суперягоду, яка росте в лісі і приносить багато користі здоров'ю

Лікарі розповіли про найкориснішу лісову ягоду, яка ще й дуже смачна, добре переносить заморожування, а також відмінно підходить для випічки, смузі, йогуртів. Мова йде про улюблену багатьма чорницю. Єдиний недолік ягоди - це ціна, яка в цьому році прям таки кусається.

Про користь цієї суперягоди для зору пише newperexod.com.

Ця лісова ягода неймовірно багата антиоксидантами (протоантоціаніди, флавоноїди і дубильні речовини), які зменшують запалення і сповільнюють старіння. Крім того, в чорниці містяться кальцій, магній, марганець, вітаміни А, В1, В6, С і PP.

Темно-синій колір ягода отримала завдяки барвнику антоціану. Вчені на дослідах довели, що ця речовина зменшує ризики багатьох захворювань серця, кровоносної системи, очей і раку.

Чорниця допоможе серцю і зору (фото: pixabay.com)

Однак найголовніший плюс чорниці: вона допомагає зору. Так, лабораторні досліди показали, що вживання чорниці може запобігти або лікувати захворювання очей, наприклад, відшарування сітківки. В основному, позитивна дія пов'язана з поліпшенням кровотоку сітківки ока.

Чорниця може призупинити погіршення зору. Її слід застосовувати для профілактики проблем з очима.

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