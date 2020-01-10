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Названа неочікувана причина переїзду Меган Маркл і принца Гаррі в Канаду

STYLERЖиття    10.01.2020 - 18:56
Названа неочікувана причина переїзду Меган Маркл і принца Гаррі в Канаду
Меган Маркл і принц Гаррі (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Друг Меган Маркл розповів справжню причину переїзду подружжя в Канаду

Принц Гаррі і Меган Маркл переїдуть в Канаду і складуть з себе королівські повноваження. Ця новина шокувала багатьох британців. Репортер ITV Тому Бредбі, який зняв документальний фільм про візит Меган Маркл і принца Гаррі в Південну Африку, розповів про причини рішення подружжя змінити місце проживання. Про це повідомляє Hello.

"За цим стоїть "розкол" всередині великої родини. Меган і Гаррі насправді говорили про свої плани своїм родичам протягом трьох тижнів до заяви. Про це знали і королева Єлизавета і принц Чарльз, принц Вільям", - сказав він.

Тому Бредбі запевнив, що королівська родина наполягала, щоб Гаррі повідомив про своє рішення у письмовому вигляді. У другому випадку - питання не розглядалося.

"Гаррі все-таки зробив так, як захотіли його родичі, і лист і справді "пішов". Що стосується офіційної заяви, то вони чудово знали, що відбувається", - пояснив Бредбі.

За словами репортера і друга Маркл і Гаррі, подружжя просто хотіли вижити з Букінгемського палацу, тому вони прийняли це рішення.

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