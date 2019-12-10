Названа причина частых "минирований" в Украине: мешают воровать

На днях в Николаеве "заминировали" все школы города. И это не одинокий случай, ведь в последнее время из разных городов Украины чуть ли не каждый день приходят сообщения об анонимных звонках о "заминированных" школах, больницах, вокзалах, судах.

С чем это связано? Эксперты объясняют ситуацию просто: когда мошенникам мешают воровать деньги с кредиток, они начинают минировать школы.

Дело в том, что согласно анализу ложных звонков, оказалось, что занимаются "минированием", как правило, осужденные граждане, которые на момент звонка отбывают сроки, например, в колонии-поселении. Те же люди, к слову, занимаются и другими видами телефонного мошенничества: продают несуществующий товар на сайтах объявлений, выманивают деньги с кредитных карт доверчивых клиентов, рассылают смс-сообщения о выигрыше крупной суммы и тому подобное.

Поэтому, как только правоохранители перекрывают цифровые линии, которыми для обзвона, например, клиентов банков пользуются аферисты - вторые переключаются на школы, больницы, вокзалы и другие социальные объекты инфраструктуры. Таким образом, считают эксперты, осужденные просто срывают зло на полицейских. Или же каким-то образом пытаются их шантажировать.

Также существует и социально-политический фактор. Так, аналитики говорят, что часто "минирование" используют для провокации - чтобы сорвать какое-нибудь мероприятие (например, концерт артиста-украинофоба).

Но нередко подобные звонки поступают с временно оккупированных территорий Донбасса или даже из России. Это делается для того, чтобы поддерживать общую нервозность в украинском обществе.

"Таким образом сепаратисты или представители страны-агрессора как бы показывают свое влияние на украинских граждан: смотрите, ваши судьбы, жизни, настроения - в наших руках", - рассказал Styler один из экспертов.