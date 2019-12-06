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В Николаеве "заминировали" все школы города

Новости » Происшествия     06.12.2019 - 09:59
В Николаеве "заминировали" все школы города
Фото: эвакуация детей в Николаеве (news.pn)

Правоохранители проведут проверку учебных заведений

В пятницу, 6 декабря, в Николаеве неизвестные сообщили о минировании всех школ города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщили в полиции Николаева, в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям пришло уведомление от неизвестных, что в 9 утра случится взрыв во всех школах города. Сейчас в школах проводится эвакуация. Правоохранители проверяют учебные заведения на наличие взрывчатки.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 5 декабря поступил анонимный звонок о минировании столичной станции метро "Дарница".

Кроме того, за 10 месяцев этого года в полицию поступили 150 ложных сообщений об установлении взрывчатки на объектах "Укрзализныци". Чаще всего поступали сообщения о минировании вокзалов Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова и Запорожья.

Также РБК-Украина писало, что в Николаеве вечером 30 ноября неизвестные напали на журналиста местного СМИ Александра Влащенко. Врач диагностировал у журналиста поражения неизвестным веществом слизистых оболочек глаз, полости рта и трахеи, а также травму нижней губы.

Кроме этого, в Николаевской области 16 ноября произошел пожар в дизельном поезде "Колосовка-Николаев". В результате пожара никто не пострадал.

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