Названа поширена звичка №1, яка точно не дасть вам виспатися

Як швидко заснути та якісно відпочити?

Ні для кого вже не секрет, що телефон, в який ви дивитеся на ніч, тільки завадить вашому сну.

Експерт зі сну Семмі Марго радить переконатися, що у вашій спальні немає смартфона. Відмовтеся від нього, принаймні за годину до того, як ви ляжете у ліжко.

"Залиште свій телефон (і будь-які інші пристрої) в іншій кімнаті, щоб ваша спальня стала місцем для відпочинку, призначеним виключно для сну", - каже фахівець.

Замість того, щоб проводити час перед екраном, розслабтеся за допомогою заходів, які сприяють цьому.

Спробуйте почитати книгу, практикувати уважність або обережно потягнутися.

Створення цього вечірнього ритуалу сигналізує вашому мозку, що настав час розслабитися, допомагаючи вам природним чином перейти в стан релаксації та змусити легше заснути і насолодитися цілою ніччю відновного відпочинку.

Якщо ви вирішите почати гортати соцмережі прямо перед сном, ви ризикуєте порушити свій сон.

"Ця звичка може суттєво порушити природний цикл сну та неспання вашого тіла, залишаючи вас неспокійними. Ви будете ворочатись, замість того, щоб занурюватися в глибокий відновний сон", - сказала Марго.

Річ у тому, що яскраве блакитне світло від екранів перешкоджає виробленню мелатоніну, гормону, який відповідає за регуляцію сну.

Крім того, нескінченний потік відео підтримує мозок активним і задіяним, ускладнюючи його розслаблення.