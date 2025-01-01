Названа распространенная привычка №1, которая точно не даст вам выспаться

Как быстро заснуть и качественно отдохнуть?

Ни для кого уже не секрет, что телефон, в который вы смотрите на ночь, только помешает вашему сну.

Эксперт по сну Сэмми Марго советует убедиться, что в вашей спальне нет смартфона. Откажитесь от него, по крайней мере за час до того, как вы ляжете в постель.

"Оставьте свой телефон (и любые другие устройства) в другой комнате, чтобы ваша спальня стала местом для отдыха, предназначенным исключительно для сна", - говорит специалист.

Вместо того, чтобы проводить время перед экраном, расслабьтесь с помощью мероприятий, которые способствуют этому.

Попробуйте почитать книгу, практиковать внимательность или осторожно потянуться.

Создание этого вечернего ритуала сигнализирует вашему мозгу, что пришло время расслабиться, помогая вам естественным образом перейти в состояние релаксации и заставить легче заснуть и насладиться целой ночью восстановительного отдыха.

Если вы решите начать листать соцсети прямо перед сном, вы рискуете нарушить свой сон.

"Эта привычка может существенно нарушить естественный цикл сна и бодрствования вашего тела, оставляя вас беспокойными. Вы будете ворочаться, вместо того, чтобы погружаться в глубокий восстановительный сон", - сказала Марго.

Дело в том, что яркий голубой свет от экранов препятствует выработке мелатонина, гормона, который отвечает за регуляцию сна.

Кроме того, бесконечный поток видео поддерживает мозг активным и задействованным, затрудняя его расслабление.