Названа основная польза коньяка: вы очень удивитесь!

Коньяк хорошего качества и в умеренных дозах может быть даже полезен организму. И чем лучше качество этого благородного напитка, тем больше может быть пользы от его приема.

Специалисты рассказали, какие есть полезные качества коньяка и сколько его можно употреблять. Об этом пишет Yizhinfo.

Польза коньяка

Самый лучший коньяк - это элитный напиток, который приготовлен по уникальной технологии из специальных сортов винограда. Например - белого сорта Уни Блан.

При правильном приеме качественного коньяка, этот напиток может принести пользу:

Много дубильных веществ. Это повышает иммунитет, помогает организму усвоить витамин С, имеет согревающий эффект. И как следствие - в холодную пору года пару капель коньяка может стать эффективным средством для профилактики простудных заболеваний.

Улучшает работу желудка. При регулярном и умеренном употреблении коньяка, можно улучшить аппетит и процесс обмена веществ, стимулировать выработку желудочного сока и уничтожить бактерии в желудочно-кишечном тракте. А еще коньяк помогает снять спазмы в желудке.

Укрепляет нервную систему. Маленькая рюмочка коньяка по вечерам нейтрализует бессонницу, снимает напряжение после тяжелого дня и помогает расслабиться.

Предупреждает заболевания сердечно-сосудистой системы. Люди, которые употребляют коньяк в малых дозах, менее подвержены атеросклерозу и ишемической болезни сердца.

Обезболивающий эффект. Пару капель коньяка на ложке сахара могут унять зубную или головную боль.

Полезен в косметологии. Коньяк можно добавить в маску с бурой и глицерином, чтобы убрать угревую сыпь. Он помогает очистить кожу и укрепляет волосы.

Как отмечают специалисты, полезные и даже лечебные свойства есть только в выдержанных коньяках. Для таких целей стоит покупать выдержанный пятизвездочный коньяк. И умеренная доза - это три-четыре порции 30-40 мл в неделю. То есть, не каждый день и совсем чуть-чуть.

Есть у коньяка и вред:

Он калорийный. Его калорийность можно сравнить с майонезом, поэтому не стоит его пить тем, кто хочет похудеть.

Сильно снижает и повышает артериальное давление. Увы, дозы свыше 30-40 мл за раз могут привести к проблемам с давлением.

Повышает аппетит. После употребления коньяка в больших дозах просыпается такой аппетит, который сложно удовлетворить.

Опьянение от коньяка наступает медленнее. Из-за дубильных веществ коньяк намного медленнее растворяется в организме, чем другие высоко градусные напитки. И это опасно тем, что перепить коньяка очень легко.

Нельзя пить коньяк людям с диабетом, хроническими заболеваниями, желчнокаменной болезнью.