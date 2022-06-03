Названа основна користь коньяку: ви дуже здивуєтеся!

Коньяк хорошої якості та в помірних дозах може бути навіть корисний організму. І чим краще якість цього благородного напою, тим більше може бути користі від його прийому.

Фахівці розповіли, які є корисні якості коньяку і скільки його можна вживати. Про це пише Yizhinfo.

Користь коньяку

Найкращий коньяк - це елітний напій, який приготований за унікальною технологією зі спеціальних сортів винограду. Наприклад - білого сорту Уні Блан.

При правильному прийомі якісного коньяку, цей напій може принести користь:

Багато дубильних речовин. Це підвищує імунітет, допомагає організму засвоїти вітамін С, має зігріваючий ефект. І як наслідок - в холодну пору року пару крапель коньяку може стати ефективним засобом для профілактики простудних захворювань.

Покращує роботу шлунка. При регулярному і помірному вживанні коньяку, можна поліпшити апетит і процес обміну речовин, стимулювати вироблення шлункового соку і знищити бактерії в шлунково-кишковому тракті. А ще коньяк допомагає зняти спазми в шлунку.

Зміцнює нервову систему. Маленька чарочка коньяку вечорами нейтралізує безсоння, знімає напругу після важкого дня і допомагає розслабитися.

Запобігає захворюванням серцево-судинної системи. Люди, які вживають коньяк в малих дозах, менш схильні до атеросклерозу та ішемічної хвороби серця.

Знеболюючий ефект. Пару крапель коньяку на ложці цукру можуть вгамувати зубний або головний біль.

Корисний в косметології. Коньяк можна додати в маску з бурою і гліцерином, щоб прибрати вугровий висип. Він допомагає очистити шкіру і зміцнює волосся.

Як відзначають фахівці, корисні та навіть лікувальні властивості є тільки в витриманих коньяках. Для таких цілей варто купувати витриманий п'ятизірковий коньяк. І помірна доза - це три-чотири порції 30-40 мл на тиждень. Тобто, не кожен день і зовсім трохи.

Є у коньяку і шкідливість:

Він калорійний. Його калорійність можна порівняти з майонезом, тому не варто його пити тим, хто хоче схуднути.

Сильно знижує і підвищує артеріальний тиск. На жаль, дози понад 30-40 мл за раз можуть привести до проблем з тиском.

Підвищує апетит. Після вживання коньяку у великих дозах прокидається такий апетит, який складно задовольнити.

Сп'яніння від коньяку настає повільніше. Через дубильні речовини коньяк набагато повільніше розчиняється в організмі, ніж інші високо градусні напої. І це небезпечно тим, що перепити коньяку дуже легко.

Не можна пити коньяк людям з діабетом, хронічними захворюваннями, жовчнокам'яною хворобою.